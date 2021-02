Công an tìm nạn nhân của hàng loạt dự án ma

Ngày 25-2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang thụ lý điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Trương Thanh phong (44 tuổi, quê Long An) cùng Ngô Thị Thúy An (32 tuổi, quê Bạc Liêu) và Phùng Kim Quyên (28 tuổi, quê Đồng Tháp) thực hiện.



Theo điều tra, nhóm này lập ra các dự án dân cư không có thật rồi phân lô bán nền trên đất chưa được chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Để ngụy trang, các đối tượng thuê công ty đo vẽ sơ đồ phân lô thành nhiều nền đất, thuê các công ty môi giới tìm kiếm khách hàng, quảng cáo gian dối để từ đó tạo lòng tin. Các nạn nhân góp vốn, đặt cọc chuyển nhượng đều bị nhóm này chiếm đoạt với số tiền đặc biệt lớn.

Các dự án mà Trương Thanh Phong và đồng phạm đã lập gồm: dự án Khu dân cư Gia Phát Riverside (trước đó là Bến Ngọc Riverside) tại xã Thới Tam Thôn (huyện Hóc Môn), dự án Khu dân cư Bùi Thanh Khiết ở thị trấn Tân Túc (huyện Bình Chánh), dự án Khu dân cư Vạn Phú tại thị trấn Tân Túc (huyện Bình Chánh), dự án Khu dân cư Hưng Long tại xã Hưng Long (huyện Bình Chánh), dự án Khu dân cư Võ Trần Chí tại phường Tân Tạo A (quận Bình Tân). Tất cả các dự án này đều không có thật.

Vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã bắt Trương Thanh Phong và Ngô Thị Thúy An về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để phục vụ công tác điều tra và xử lý vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo tìm bị hại là khách hàng bị Phong và đồng phạm chiếm đoạt tiền thông qua việc ký kết các hợp đồng góp vốn, đặt cọc chuyển nhượng đất nền tại các dự án không có thật.

Ai là nạn nhân liên hệ Cơ quan CSĐT Công anTP.HCM (số 268 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1), gặp điều tra viên Nguyễn Tất Bình để trình báo sự việc.