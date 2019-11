Công an TP.HCM bắt tạm giam ông Phạm Chí Dũng

Ngày 21-11, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Phạm Chí Dũng về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” theo Điều 117 - Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).



Bị can Phạm Chí Dũng.

Bị can Phạm Chí Dũng sinh năm 1966, quê ở Đồng Tháp, thường trú tại Phường 1, Quận Tân Bình, TP.HCM.



Theo Công an TP.HCM, thời gian qua, bị can Phạm Chí Dũng có nhiều hoạt động công khai vi phạm pháp luật nghiêm trọng và rất nguy hiểm; tác động xấu đến sự ổn định xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự thành phố. Do đó, việc khởi tố để điều tra đối với ông Dũng là rất cần thiết.

Quá trình thực hiện lệnh bắt, khám xét đối với Phạm Chí Dũng được Cơ quan An ninh điều tra thực hiện đúng theo quy định và thu được nhiều tài liệu, vật chứng quan trọng phục vụ công tác điều tra.