Công an TP.HCM điều tra vụ cháy kho gần sân bay Tân Sơn Nhất

Ngày 20-4, UBND TP.HCM đã có công văn gửi Công an TP.HCM yêu cầu điều tra làm rõ nguyên nhân và thiệt hại vụ cháy kho hàng tại quận Tân Bình.



Hiện trường vụ cháy xảy ra vào ngày 31-3 tại một kho hàng ở phường 2, Tân Bình. Ảnh: PC07

Nội dung công văn nêu rõ: UBND TP.HCM nhận được công văn của Văn phòng Chỉnh phủ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về vụ cháy kho hàng tại số 75 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Binh.

Qua xem xét, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu có ý kiến chỉ đạo giao Công an TP phối hợp với cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân cũng như thiệt hại từ vụ cháy.

Đồng thời, giao Công an TP tăng cường kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy nổ trên địa bàn TP, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, sơ hở, không để xảy ra cháy nổ, mất an toàn, nhất là trong dịp từ nay đến Đại hội Đảng lần thứ 13.

Trước đó, vào hơn 5 giờ sáng 31-3, khói bốc cao từ kho hàng của Công ty cổ phần Kho vận Khang Minh Hy nằm trên đường Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình.

Ngay khi phát hiện có cháy, nhân viên công ty và người dân tìm cách chữa cháy nhưng do trong kho chứa chủ yếu hàng hóa dễ cháy nên công tác dập lửa ban đầu bất thành.

Vụ việc sau đó được Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH điều động lực lượng, phương tiện của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an quận Tân Bình, Công an quận Bình Thạnh, Công an quận Tân Phú, Công an quận Gò Vấp, Công an quận Phú Nhuận, Công an quận 1, Công an quận 12 và Đội CC&CNCH KV1, Đội CC&CNCH KV3, Đội Công tác CC&CNCH - Phòng PC07 đến nơi tiếp cận từ các hướng khác nhau khống chế lửa và dập tắt.