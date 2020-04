Công an truy tìm 1 phụ nữ nhận chuyển khoản 680 triệu đồng

Ngày 27-4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang điều tra vụ án lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại một chi nhánh ngân hàng ở Tân Bình.



Theo đó, công an xác định Nguyễn Tấn Thiếu Phong - nhân viên ngân hàng có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong việc thực hiện các thủ tục cho vay và giải ngân đối với một hợp đồng cho vay.

Trong khoản tiền này có 2 tỉ đồng Phong lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm thủ tục để ngân hàng giải ngân chuyển khoản vào tài khoản của chị ruột Phong là Nguyễn Thị Thúy Vy nhằm chiếm đoạt.

Sau đó, 680 triệu đồng từ tài khoản của Vy đã được chuyển vào tài khoản của Huỳnh Thị Ngọc Cẩm với nội dung chuyển tiền là mua đất.

Qua điều tra, công an xác định bà Huỳnh Thị Ngọc Cẩm năm nay 49 tuổi, ngụ phường 2, quận Phú Nhuận, TP.HCM đã đi khỏi địa phương.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phát đi thông báo bà Cẩm hiện ở đâu, liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Đội 8 - PC03), địa chỉ: Số 674 Ba Tháng Hai (phường 14, quận 10; gặp công an Nguyễn Minh Tính, SĐT: 0908 768 679) để giải trình về việc nhận số tiền 680 triệu đồng trên.

Công an TP.HCM cũng đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân biết nơi ở của bà Huỳnh Thị Ngọc Cẩm ở đâu hãy báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM biết.

Trước đó, ngày 20-3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại chi nhánh ngân hàng nêu trên.