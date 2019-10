Công bố hình ảnh kẻ cướp xe máy giết bảo vệ bảo hiểm xã hội

Ngày 17-10, sau khi trích xuất camera của người dân và cơ quan chức năng hai bên đường, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã công bố hình ảnh, đặc điểm nhận dạng nghi can giết chết ông Đặng Ngọc Thành (45 tuổi, trú xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), là bảo vệ Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu, rồi cướp xe máy của ông Thành.



Hình ảnh nghi can giết ông Thành sau đó cướp chiếc xe Honda Dream II của ông Thành rồi chạy trên đường.

Qua camera cho thấy kẻ này sau khi sát hại ông Thành tại trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu vào đêm 13 rạng sáng 14-10 đã cướp luôn chiếc xe máy của ông Thành, bỏ chạy trên quốc lộ 1A hướng Nghệ An - Hà Nội.

Người này là nam giới, mặc quần áo màu sáng (dạng quần áo công nhân). Sau khi gây án, nghi can bị thương.

Nghi can này đã vứt chiếc xe máy 37F2-0188, nhãn hiệu Honda Dream II, màu sơn nâu cùng một chiếc mũ bảo hiểm màu vàng, trên mũ có dòng chữ "Bắc Á Bank" của nạn nhân Thành tại bãi đất trống sau khu vực khách sạn Mường Thanh Hoàng Mai (thuộc phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) gần quốc lộ 1A.



Trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Hưng Nguyên - nơi xảy ra vụ án giết người, cướp tài sản.

Như PLO đã đưa tin, đêm 13 rạng sáng 14-10, kẻ trộm cướp đã đột nhập trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu rồi sát hại ông Thành để diệt khẩu, cướp luôn chiếc xe máy của ông Thành. Đến chiều 14-10, công an phát hiện chiếc xe máy của ông Thành nêu trên.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An thông báo và đề nghị quần chúng nhân dân ai biết người có đặc điểm tương tự nghi can thì thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An, qua Trung tá Hồ Xuân Thành - Đội trưởng Đội Trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, SĐT: 0692904512 hoặc 0904651777 để phối hợp giải quyết.