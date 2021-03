Chiều 29-3, cơ quan Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An, cho biết đang tiếp tục điều tra vụ NQV (17 tuổi, trú thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) bị nhóm người bắt giữ, làm nhục “chôn sống”…

13 nghi can (quê Nghệ An, Hà Tĩnh) trong vụ việc đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật, làm nhục người khác và một số tội danh khác.



Em V. bị trói tay, che mặt, đẩy xuống hố và lấp đất. Ảnh cắt từ clip

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cho biết: “Tôi đã chỉ đạo anh em vào cuộc làm nhanh, xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội. Về tội danh anh em đang làm, tôi không thể dẫn dắt trước anh em cơ quan điều tra và khả năng sẽ sớm khởi tố”.

Về động cơ của nhóm nghi phạm trên, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng cho hay cơ quan công an đang làm, làm kỹ và sẽ có câu trả lời. Bởi có những tội phạm không phải động cơ là dấu hiệu bắt buộc của tội phạm đó. Trong vụ việc này, do có nhiều nghi phạm nên cần thời gian để làm chính xác, chỉnh chu. Chúng tôi đang củng cố để khởi tố”.

Theo ông NVH (bố của em V.), trước khi xảy ra vụ việc, V. có “hư hỏng” khi tự ý bỏ học (V. đang học lớp 11) đi chơi với bạn bè. Người thân có nhờ nhóm người “dọa” và dạy dỗ với mục đích để V. tu chí học hành, ngoan ngoãn.

“Biết con trai hư, hai vợ chồng tôi đã dùng nhiều cách khuyên can nhưng con vẫn chứng nào tật nấy. Bất lực, tôi có nhờ một người cháu tìm biện pháp răn đe để V. ngoan hơn nhưng không ngờ lại có chuyện như vậy”- ông H. nói.

Được biết, tại cơ quan Công an TP Vinh, các nghi can khai ban đầu rằng em V. là thanh niên hư hỏng, từng thuê xe máy của một người trong nhóm này rồi mang đi cắm lấy tiền tiêu xài cá nhân. Nhóm này cũng khai rằng “được bố mẹ nạn nhân V. nhờ dạy dỗ”.

Như PLO đã đưa tin, sáng 27-3, trên mạng xã hội xuất hiện video quay cảnh một nhóm người bắt trói, rồi quát nạt, dùng dép đánh, bịt mặt và đào hố đất lấp một nam thanh niên.



Nam thanh niên này khóc, van xin nói "cho em một cơ hội cuối nữa thôi", "cho em một cơ hội cuối", "anh Cảnh ơi cho em xin một cơ hội cuối"... Một số người đàn ông chỉ đạo lấp lại, lấp cho đầy, "mi mà tự bươi lên được mi sống".

Sau khi đe dọa, nhóm người này mới bươi đất, cát để đưa nam thanh niên này lên khỏi hố chôn. Một video khác quay cảnh nam thanh niên chỉ mặc quần xà lỏn đứng trên cầu trước nhóm người đàn ông đưa điện thoại ra nói "hơn 100 người đang xem..."

Sau ba giờ đồng hồ xuất hiện video trên, Công an TP Vinh đã triệu tập, tạm giữ 13 người liên quan.