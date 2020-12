Cựu Phó Chủ tịch Bình Thủy bị truy tố ở khung đến 12 năm tù

Ngày 16-12, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung và chuyển hồ sơ cho VKSND đồng cấp đề nghị truy tố cựu Phó Chủ tịch thường trực UBND quận Bình Thủy Nguyễn Văn Tuấn cùng 6 bị can khác về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Sáu bị can còn lại gồm Lê Văn Vũ (cựu trưởng Phòng TN&MT), Huỳnh Trung Thanh (cựu phó giám đốc Chi nhánh VP ĐKĐĐ), Lê Văn Trứ (cựu phó giám đốc VP ĐKĐĐ), Lê Hồng Khánh (chuyên viên Phòng TN&MT) và Trần Tuấn Anh (nguyên nhân viên hợp đồng VP ĐKĐĐ) và Nguyễn Việt Hòa (nguyên là Tổ trưởng tổ đo đạc VP ĐKĐĐ quận Bình Thủy).



Ông Nguyễn Văn Tuấn, Cựu Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, TP Cần Thơ

Trước đó Thanh tra TP Cần Thơ thanh tra có kết luận về việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý sử dụng đất, xây dựng công trình, nhà ở thuộc phạm vi dự án đường nối Cách mạng Tháng Tám đến đường Tỉnh 918 và dự án Khu đô thị mới Võ Văn Kiệt (thuộc quận Bình Thủy).

Thanh tra xác định có nhiều sai phạm liên quan 2 dự án như cho phép điều chỉnh loại đất, chuyển MĐSDĐ, tách thửa, chia lô nền, xây dựng không phép, sai phép, lấn chiếm kênh rạch, hình thành nhiều khu dân cư tự phát ở phường Long Hòa.

Thấy có dấu hiệu hình sự, Thanh tra TP Cần Thơ chuyển hồ sơ cho Công an điều tra.

Qua điều tra, Cơ quan CSĐT cho thấy Nguyễn Văn Tuấn, cựu Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Bình Thủy đã ký Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với 39 thửa đất không phù hợp quy hoạch sử dụng đất 2015 – 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2015, 2016, 2017 của quận Bình Thủy, quy hoạch xây dựng, Nghị quyết HĐND với tổng diện tích 14.772,02 m2, giá trị gần 10 tỉ đồng.

Cụ thể, trên hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất trình bị can Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực UBND quận Bình Thủy ký quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất có “Biên bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất”, Tờ trình chuyển mục đích sử dụng đất, đánh giá thửa đất xin chuyển mục đích phù hợp quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, nhưng đồng thời cũng đánh giá thửa đất theo quy hoạch xây dựng là khu đất biệt thự, khu đất nhà vườn.

Sự đánh giá này thể hiện trên hồ sơ là còn có sự mâu thuẫn, chính Trưởng phòng TN&MT đã báo cáo xin ý kiến bị can Tuấn và được kết luận xin ý kiến Sở xây dựng, thuộc trường hợp ông Tuấn phải trực tiếp hoặc chỉ đạo kiểm tra, đánh giá lại với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất. Nếu chưa rõ phải xin ý kiến hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp trên trước khi thực hiện để chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp quy định của pháp luật.

Bị can Tuấn được giao phụ trách lĩnh vực TN&MT, đô thị, tham gia xây dựng và nắm rõ các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, biết rõ quy hoạch đô thị, biết rõ quy hoạch sử dụng đất là sự kế thừa của quy hoạch xây dựng trước đó; bản thân có chuyên môn, thâm niên, kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng nhưng lại không nghiên, không trực tiếp hoặc chỉ đạo kiểm tra lại với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, làm rõ nguyên nhân, cần thiết xin ý kiến cơ quan chuyên môn cấp trên,…. dẫn đến ký các quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sai quy định.

Quá trình điều tra bị can Lê Hồng Khánh thừa nhận khi thẩm định phát hiện thửa đất không phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhưng vẫn thực hiện do Lê Văn Trứ chỉ đạo phần nào phù hợp quy hoạch xây dựng thì giải quyết, lời khai này của Khánh phù hợp lời trình bày của cán bộ trong Tổ đo đạc là có sự truyền tai nhau lãnh đạo chỉ đạo phần thửa đất phù hợp quy hoạch xây dựng thì cho giải quyết chuyển mục đích sử dụng đất; bị can Trần Tuấn Anh khai do nhận thức chưa đúng pháp luật nên mặc dù được giao nhiệm vụ thẩm định sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhưng không thực hiện.



Cơ quan chức năng cưỡng chế phá dỡ công trình không phép ở quận Bình Thủy. Ảnh: HD

Bị can Nguyễn Văn Tuấn khai thực hiện sai do nhận thức chưa đúng quy định nên không phát hiện sự mâu thuẫn, bất hợp lý trong hồ sơ. Còn các bị can khác khai trách nhiệm phải kiểm tra, thẩm định lại, đánh giá sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhưng do tin tưởng cấp dưới đã thẩm định, lập “Biên bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất” đánh giá phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nên không thẩm định lại, nhận thức sai về quy hoạch xây dựng; chưa đủ căn cứ xác định có hành vi tiêu cực, tham nhũng trong giải quyết các hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất sai quy định trong vụ án này.

Do đó, hành vi sai phạm chỉ chứng minh được với động cơ, mục đích là thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của người dân, có thửa đất do cấp trên tác động làm nhanh nên không thẩm định hoặc thẩm định không đầy đủ.

Với hành vi sai phạm trên, Cơ quan CSĐT đề nghị truy tố cựu phó chủ tịch Bình Thủy theo Điểm b Khoản 3 Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015 với khung hình phạt từ 5 đến 12 năm tù.