Cựu Phó chủ tịch huyện Đông Hòa bị khởi tố

Sáng 31-5, trao đổi với PLO, một lãnh đạo Công an tỉnh Phú Yên xác nhận Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã khởi tố bị can đối với ông Lê Tấn Thảo, cựu Phó chủ tịch UBND huyện Đông Hòa (Phú Yên).

Ông Thảo bị khởi tố điều tra tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai theo Điều 229 BLHS. Bị can Lê Tấn Thảo bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Các quyết định của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.



Ông Lê Tấn Thảo khi còn làm phó chủ tịch UBND huyện Đông Hòa. Ảnh tư liệu

Liên quan đến vụ án trên, tháng 2-2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Tiên, cựu Trưởng phòng TN&MT huyện Đông Hòa; Nguyễn Thị Huỳnh Dung, chuyên viên Phòng TN&MT huyện để điều tra tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cũng đã khởi tố bị can đối với ông Lê Bá Hùng, cán bộ Phòng TN&MT huyện Đông Hòa cũng về tội danh trên.



Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 8-2018, ông Lê Bá Hùng được giao nhiệm vụ phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Đông Hòa.

Lợi dụng nhiệm vụ được giao, ông Hùng thống nhất với ông Nguyễn Văn Tiên, Trưởng phòng TN&MT huyện Đông Hòa, thay đổi danh sách hộ gia đình, cá nhân đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất trong báo cáo thuyết minh đã được thẩm định.

Danh sách với 754 trường hợp này đã được thay bằng danh sách 248 trường hợp chưa được thẩm định. Sau đó, danh sách thay đổi này được ông Tiên, bà Dung dùng làm căn cứ tham mưu UBND huyện Đông Hòa ban hành quyết định chuyển mục đích sử dụng đất nhiều trường hợp trái với quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Ông Lê Tấn Thảo là người đã ký nhiều quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định pháp luật.

Như PLO đã thông tin, ngày 20-5, chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức phó chủ tịch UBND huyện Đông Hòa đối với ông Lê Tấn Thảo. Trước đó, cuối tháng 3-2020, ông Lê Tấn Thảo đã bị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên kỷ luật bằng hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng gồm ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, huyện ủy viên, bí thư Đảng ủy cơ quan chính quyền huyện Đông Hòa.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, ông Lê Tấn Thảo đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý để cấp dưới tham mưu và ký nhiều quyết định chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định pháp luật, gây hậu quả rất nghiêm trọng.