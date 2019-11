Đà Nẵng: Bắt 10 tấn hàng Trung Quốc nhập lậu trên tàu SE19

Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) vừa phối hợp Công an phường Thanh Khê Tây kiểm tra kho hàng tại địa chỉ 35 Bàu Trảng 3. Tại đây, công an phát hiện trong kho chứa gần 600 cuộn vải rèm, bên ngoài có in chữ nước ngoài và hơn 90 bao đựng vải không có nhãn mác.



Công an phát hiện nhiều loại vải trong kho in chữ Trung Quốc. Ảnh: HẢI HIẾU

Làm việc với lực lượng chức năng, ông Phạm Công Chính (42 tuổi, ngụ quận Thanh Khê, chủ kho hàng) không xuất trình được bất cứ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số vải nói trên.

Trước đó, Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an quận Thanh Khê cũng phát hiện một toa tàu ở ga Đà Nẵng chứa hàng chục kiện hàng có chữ Trung Quốc không có hóa đơn, chứng từ. Tổng trọng lượng số hàng hơn 10 tấn các loại như mỳ sợi, rượu, bột bắp, mũ, quần áo và bàn chải đánh răng…

Số hàng này do ông Nguyễn Văn Tịnh (62 tuổi, ngụ quận Thanh Khê) làm chủ, được đưa xuống từ đoàn tàu SE19 tuyến Hà Nội - TP.HCM.



Nhiều hàng hóa in chữ Trung Quốc trên toa tàu ở ga Đà Nẵng. Ảnh: HẢI HIẾU

Cả hai chủ hàng nói trên đều khai nhập hàng hóa từ Trung Quốc về chuẩn bị dự trữ và giao cho các mối lẻ bán trong dịp tết. Công an quận Thanh Khê tạm giữ toàn bộ hàng hóa của hai vụ trên để điều tra.