Đà Nẵng: Cả trăm người tìm thanh niên ngáo đá nhảy xuống vực

Sáng 5-6, Công an phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đã tìm được gia đình của Trần Văn Bình (25 tuổi, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), là người nhảy xuống vực gần chùa Linh Ứng. Đồng thời, cơ quan chức năng cùng phối hợp đưa Bình vào Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng để điều trị loạn thần.



Bình uống nước ừng ực sau khi được cứu. Ảnh: C.A

Trước đó, tối 3-6, người đi đường phát hiện Bình bỏ lại xe máy 92K6 - 9228 trên đường Hoàng Sa rồi bất ngờ nhảy xuống vực sâu về phía vách đá biển bãi Bụt, trước cổng chùa Linh Ứng.

Công an phường Thọ Quang đến hiện trường, sau đó huy động thêm dân quân, bảo vệ dân phố, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng tìm kiếm.

Bên cạnh đó, Đội Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn Công an quận Sơn Trà, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2, Đồn Biên phòng Sơn Trà cũng đưa phương tiện ca nô, tàu cứu nạn quần thảo khu vực vùng nước nguy hiểm sát ghềnh đá để tìm người. Tất cả các lực lượng được huy động lên cả trăm người.

Sau gần 3 tiếng tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy Bình và đưa về Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 để chăm sóc y tế.



Xe máy của Bình bỏ lại trên đường. Ảnh. C.A

Theo trung tá Nguyễn Hoàng Mẫn, Trưởng Công an phường Thọ Quang, qua kiểm tra, Bình dương tính với ma túy đá. Khi đưa được đưa lên bờ, Bình lẩm bẩm, nói lung tung và có biểu hiện loạn thần gây khó khăn cho công an công an xác định người thân. Sau đó, Bình dần tỉnh lại khai đúng, lúc đó công an mới liên hệ và báo cho gia đình.

Trước đó, chiều 4-6, lực lượng PCCC và CNCH trên sông phối hợp cùng Đội CSGT đường thủy đã cứu sống cụ bà 70 tuổi nhảy từ cầu sông Hàn xuống nước tự vẫn.