Đại gia Đường 'nhuệ' bị bắt khi đang trốn ở Hà Nam

Đêm 10-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam bắt giữ Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “nhuệ”) khi bị can đang lẩn trốn tại khu vực tỉnh Hà Nam.

Ngay trong tối 10-4, lực lượng chức năng đã di lý Đường “nhuệ” về Thái Bình để phục vụ công tác điều tra.



Quyết định truy nã đại gia Đường 'nhuệ' ngày 10-4 của công an tỉnh Thái Bình. Ảnh:NĐ

Trước đó, ngày 10-4, Cơ quan CSĐT Công an Tỉnh Thái Bình đã ra quyết định truy nã Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "nhuệ", SN 1971, trú tại số 366 Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình).



Đường bị khởi tố với tội cố ý gây thương tích quy định tại khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự. Theo Công an Thái Bình, bị can Nguyễn Xuân Đường trốn khỏi nơi cư trú vào ngày 10-4.

Trước đó, khi lực lượng công an khám xét và bắt giam Nguyễn Thị Dương - vợ của bị can Nguyễn Xuân Đường vào chiều tối 7-4 thì Nguyễn Xuân Đường vắng mặt.

Như đã thông tin, bà Nguyễn Thị Dương - giám đốc Công ty Bất động sản Đường Dương (số 366 Lê Quý Đôn, TP Thái Bình) bị Công an tỉnh Thái Bình bắt tạm giam về tội cố ý gây thương tích.

Cùng bị bắt giam với Dương còn có Nguyễn Đức Mạnh (SN 1992, trú tại tổ 6, phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình) là tài xế của Nguyễn Thị Dương và Phạm Ngọc Quý (SN 2003, trú tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) để điều tra về hành vi gây thương tích cho anh TNA (SN 1996, trú tại một xã thuộc huyện Kiến Xương, Thái Bình).

Sau khi mở rộng điều tra, ngày 9-4, Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt để tạm giam đối với Nguyễn Xuân Đường với tội danh cố ý gây thương tích trong vụ việc nói trên. Tuy nhiên, do bị can Đường đã bỏ trốn nên công an tỉnh ra quyết định truy nã toàn quốc để truy bắt.

Đường và vợ từng bị tố cáo về hành vi cho vay nặng lãi, bảo kê, hành hung đe dọa giết người trên địa bàn tỉnh nhưng khi điều tra, cơ quan chức năng đều xác định không đủ căn cứ để khởi tố. Đường cũng thường xuyên tham gia đóng phim về giới giang hồ được đăng tải trên Youtube như Chạm mặt giang hồ, Luật lệ giang hồ...