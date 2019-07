Đâm chết rể cũ vì thấy con gái bị xúc phạm

Ngày 28-7, Công an huyện Con Cuông phối hợp Công an tỉnh Nghệ An điều tra vụ án mạng xảy ra tại bản Thái Sơn 2 (xã Môn Sơn, huyện miền núi Con Cuông).

Nghi can là ông Vũ Văn Sơn (trú bản Thái Sơn 2, xã Môn Sơn) đang bị tạm giữ để điều tra hành vi giết người.

Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Hoàng (28 tuổi, trú xã Môn Sơn)- con rể cũ của ông Sơn.

Anh Hoàng và con gái ông Sơn kết hôn bảy năm thì ra tòa ly hôn. Sau khi ly hôn được ba ngày thì xảy ra vụ án mạng đau lòng tại bản Thái Sơn 2, xã Môn Sơn.

Cụ thể, vào chiều 27-7, anh Hoàng đến dự đám cưới của người hàng xóm bên cạnh nhà ông Sơn. Tại đây, anh Hoàng gặp lại vợ cũ nên buông lời trách móc, chửi bới, xúc phạm.

Thấy con gái mình bị xúc phạm nên ông Sơn gọi anh Hoàng về bên nhà ông để nói chuyện. Trong lúc nói chuyện, giữa anh Hoàng và ông Sơn lại xảy ra cãi vã nhau. Ông Sơn đã lấy con dao khiến anh Hoàng tử vong tại chỗ.

Sau khi sự việc xảy ra, ông Sơn bị Công an huyện Con Cuông bắt giữ để phục vụ điều tra. Trước lúc gây án, ông Sơn cũng đã uống nhiều rượu.