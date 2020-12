Đang khám xét nơi ở của Facebooker Trương Châu Hữu Danh

Chiều 17-12, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ phối hợp cùng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trương Châu Hữu Danh (38 tuổi, ngụ xã An Vĩnh Ngãi, TP Tân An, Long An).



Lực lượng chức năng đang khám xét nhà của Hữu Danh ở TP Tân An (Long An). Ảnh: TC

Bị can Trương Châu Hữu Danh bị bắt và khởi tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo Điều 331, BLHS 2015.

Khoảng 14 giờ cùng ngày, một số đoạn đường đi vào ngôi nhà của ông Danh này ở phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An, đã bị lực lượng chức năng phong tỏa để thực hiện lệnh khám xét.

Tất cả việc qua lại đều bị chặn và không được phép ra vào.



Khu vực nhà của Trương Châu Hữu Danh đã bị phong tỏa phục vụ khám xét. Ảnh: T.C

Ông Trương Châu Hữu Danh trước đây hoạt động trong lĩnh vực báo chí. Vài năm gần đây, ông Hữu Danh được biết đến với vai trò là facebooker nổi tiếng trên mạng xã hội.