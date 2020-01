Diễn biến vụ án đặc biệt nghiêm trọng 4 người chết ở Củ Chi

Như PLO đã thông tin, chiều 29-1 (mùng 5 tết), người dân nghe nhiều tiếng súng nổ tại một sòng bài gần chuồng bò của một nhà dân tại tại ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi. Người dân chạy đến thì phát hiện bốn người trúng đạn tử vong, một người nguy kịch. Trinh sát và điều tra viên Cục CSHS Bộ Công an cùng Công an TP.HCM và Công an huyện Củ Chi nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, truy bắt hung thủ. Sau khi gây án, kẻ này thoát đi bằng xe SH cùng khẩu AK. Nguồn tin ban đầu cho hay nguyên nhân vụ nổ súng là do hung thủ mâu thuẫn với những người cùng chơi bài.