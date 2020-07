Đồng Nai: Một công an bị tố can thiệp việc người khác

Ngày 27-7, đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã làm việc với bà Nguyễn Thị Tuyết L. (ngụ TP Long Khánh) để làm rõ nội dung tố cáo một cán bộ công an của đơn vị có hành vi dọa dẫm không đúng với quy định của ngành.



Theo đơn tố cáo, bà L. đang tranh chấp trong việc mua bán mảnh đất khoảng 1 ha tại TP Long Khánh và mảnh đất đã sang tên cho ông LĐT (ngụ tỉnh Đồng Nai). Do mảnh đất đang tranh chấp và được TAND TP Long Khánh ra thông báo thụ lý nên bà đã có đơn ngăn chặn việc chuyển nhượng để chờ tòa xét xử.

Ngày 15-6, khi bà vừa làm việc xong với cán bộ tòa án tại trụ sở TAND TP Long Khánh thì một người mặc quân phục công an nhân dân đi cùng ông LĐT chặn bà L. lại yêu cầu nói chuyện. Tại đây, người mặc quân phục công an nhân dân đeo quân hàm đại úy xưng là Võ Xuân Quang, đang công tác tại Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đồng Nai.



Mảnh đất bà L. có đơn ngăn chặn việc chuyển nhượng để chờ tòa án xét xử. Ảnh: VH

“Đại úy Quang nói đã làm việc với tòa án, VKS hết rồi và nói tôi phải rút đơn ngăn chặn việc giao dịch tại thửa đất đang tranh chấp. Nếu không sẽ phải chịu trách nhiệm về việc ngăn chặn này...” - bà L. nói.

Về sự việc trên, trao đổi với PV, Đại úy Quang cho biết là không liên quan gì đến mảnh đất cũng như việc tranh chấp với bà L. Ông lý giải việc xuống Tòa án TP Long Khánh là do người bạn tên là T. nhờ đi cùng xuống hỏi cơ quan chức năng địa phương về việc ngăn chặn thửa đất trên. Tại đây, ông có gặp bà L. và hỏi về lý do tranh chấp và đơn ngăn chặn thửa đất.

“Hôm đó, sau khi họp cơ quan, tôi xin phép về đưa người nhà đi khám mắt. Sau đó, anh T. có nhờ xuống TP Long Khánh hỏi mấy việc đất đai và gặp chị L. Tôi không hề hù dọa hay to tiếng với chị. Trong việc này, tôi nhận sai là khi đi làm việc riêng mà vẫn mặc cảnh phục nên khi chị L. hỏi, tôi trả lời đơn vị công tác. Khi lãnh đạo phòng nhận được đơn tố cáo, tôi cũng trình bày sự việc và tự nhận khuyết điểm…” - Đại úy Quang giải thích.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, lãnh đạo Phòng PC03 cho biết sáng 15-6, Đại úy Quang có họp giao ban tại cơ quan. Đến gần 10 giờ cùng ngày thì xin phép lãnh đạo đội “về đưa vợ đi khám mắt”. Sau đó, Đại úy Quang đi xuống thẳng TP Long Khánh và rồi gặp bà L. để can thiệp vào một vụ tranh chấp đất đai.

“Sau khi nhận được đơn tố cáo, Thanh tra Công an tỉnh Đồng Nai đã xác minh để làm rõ nội dung. Thanh tra Công an tỉnh yêu cầu Phòng PC03 làm việc, bước đầu Đại úy Quang đã làm bản tường trình toàn bộ sự việc và có bản tự kiểm điểm. Phòng PC03 cũng đã mời bà L. đến làm việc” - lãnh đạo Phòng PC03, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết.

Cũng theo đại diện Phòng PC03, Đại úy Quang đã giải trình giống nội dung tố cáo. Bước đầu nhận thấy Đại úy Quang sai phạm về quy trình công tác. Tuy nhiên, xét về vụ việc thì chưa có tác hại gì, hậu quả chưa có, chỉ vi phạm quy định của ngành.

“Chúng tôi sẽ họp và đưa ra kết luận, từ đó đơn vị sẽ có mức xử lý theo quy định của ngành công an” - lãnh đạo Phòng PC03 cho biết thêm.