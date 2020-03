Đồng Nai: Một Thượng úy công an gọi bạn truy sát người khác

Ngày 18-3, theo nguồn tin của PLO, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) và Thanh tra Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra làm rõ vụ chém người tại quán nhậu khu vực sân banh (phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa) làm một người bị thương.



Quán nhậu nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: VH

Theo nguồn tin ban đầu, tối 16-3, do xuất phát liên quan đến mâu thuẫn tình cảm, Thượng úy NNTT (đang công tác ở Đội trật tự Công an TP Biên Hòa) đã kéo theo hàng chục người mang theo hung khí xông vào quán nhậu Trúc Nhất truy sát anh N (tạm trú Trảng Dài) cùng nhóm bạn tại quán.

Tuy nhiên anh N. nhanh chân chạy kịp, còn người bạn đi cùng tên Tùng (ngụ phường Tân phong) bị chém trọng thương phải vào bệnh viện cấp cứu. Sau khi gây án nhóm của T. rút khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, công an phường Tân Hiệp đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường nắm sự việc, đồng thời báo cáo Công an TP Biên Hòa để điều tra theo thẩm quyền.

Hiện công an TP Biên Hòa đã làm việc với những người liên quan để điều tra làm rõ.

Trao đổi với PLO, lãnh đạo Công an TP Biên Hòa cho biết hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Khi phóng viên hỏi hiện Công an TP Biên Hòa đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với thượng úy T. để điều tra hay hay chưa? Đại diện công an TP Biên Hòa cho biết: “Hiện công an Biên Hòa làm báo cáo để xin ý kiến Ban giám đốc Công an tỉnh”.