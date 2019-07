Đột kích hang ổ đánh bạc nghi của người Trung Quốc ở Hải Phòng

Chiều 27-7, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Công an với sự phối hợp trợ giúp của Công an TP Hải Phòng đã tiến hành phong toả, khám xét các toà nhà trong khu đô thị Our City (đường Phạm Văn Đồng, quận Dương Kinh, Hải Phòng).

Ghi nhận tại hiện trường, lực lượng công an phong dựng hàng rào, phong toả, chốt chặn toàn bộ mặt tiền và chung quanh khu vực.



Lực lượng chức năng phong toả, khám xét các toà nhà trong khu Our City

Một nguồn tin cho hay lực lượng chức năng của Bộ Công an đột kích, khám xét khu vực người Trung Quốc ở khu đô thị Our City do những người này liên quan tới hoạt động tổ chức điều hành hoạt động đánh bạc qua mạng.

Thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, tòa nhà trung tâm đặt rất nhiều máy móc thiết bị phục vụ cho việc vận hành hệ thống đánh bạc qua mạng, các toà nhà phụ cận cũng có máy móc, thiết bị liên quan.

Khu đô thị Our City được một doanh nghiệp của Hồng Công đầu tư xây dựng từ năm 2010 với quy mô 43 ha. Sau khi một số toà nhà của khu đô thị này hoàn thành, nơi đây mọc lên một số cửa hàn. Bên trong các toà nhà bị được cảnh giới cẩn mật, ít cho người lạ đặt chân vào.