Ngày 9-8, tin từ Công an huyện Đức Linh (Bình Thuận) cho biết, liên quan vụ Giám đốc dùng xe Mercedes còn em trai của vị này dùng xe bán tải chặn đầu xe bồn, ngăn lối vào công trình để đổ bê tông cho khách hàng, Công an huyện Đức Linh đã phối hợp với VKS huyện này dựng lại hiện trường vụ việc.

Đây là động thái để làm rõ các tình tiết, hành vi, lời khai còn mâu thuẫn của những người liên quan.



Cơ quan điều tra phối hợp VKS dựng lại hiện trường

Như PLO đã phản ánh, ông Tiêu Văn Nam, ngụ thị trấn Võ Xu (huyện Đức Linh) tố cáo là ông hợp đồng mua 17 m3 bê tông của Công ty TNHH Đầu tư Tân Hà để đổ sàn lầu 2 cho căn nhà đang xây.



Chiều 19-3, khi một trong hai xe bồn chở bê tông tươi đang bơm bê tông lên sàn thì bất ngờ ông Lê Tiến Danh điều khiển xe bán tải đến chắn ngang đầu xe này và ngăn chặn không cho xe bồn thứ hai vào công trình.

Khoảng 20 phút sau, anh ruột ông Danh đi xe Mercedes đến rú ga, đậu chắn ngang ngăn chặn xe bồn vào công trình.



Xe bán tải chặn xe bê tông

Công an thị trấn Võ Xu, CSGT Công an huyện Đức Linh có mặt giải quyết nhưng sau nhiều giờ bị ngăn cản, bê tông trên xe bồn còn lại đã bị đông cứng, anh em ông D mới rời khỏi hiện trường.



Công an thị trấn Võ Xu đã lập biên bản ghi nhận thiệt hại tại hiện trường gồm 8 m3 bê tông đã bị đông cứng không thể sử dụng; 9 m3 bê tông đã đổ trên sàn đã đông kết không thể tiếp tục thi công.



Hiện trường căn nhà đổ bê tông lầu 2 dang dở

Về vụ việc trên, ngày 9-7, Thượng tá Hoàng Văn Thuần, Phó Công an huyện Đức Linh có văn bản trả lời cho ông Tiêu Văn Nam về việc chưa khởi tố vụ án.

Theo văn bản, sau khi nhận đơn tố cáo, Công an huyện đã chuyển đơn đến Công an thị trấn Võ Xu yêu cầu xác minh. Đến ngày 29-3, Công an huyện tiếp tục yêu cầu Công an Võ Xu khẩn trương làm rõ vụ việc để có báo cáo lãnh đạo Công an huyện giải quyết.

Đến ngày 12-4 Công an Võ Xu mới chuyển giao hồ sơ vụ việc và 7 ngày sau Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Linh đã đưa vào thụ lý tin báo, phân công điều tra viên giải quyết nguồn tin về tội phạm.

“Cơ quan CSĐT đã tập trung xác minh, giải quyết tin báo, tuy nhiên trong quá trình xác minh gặp khó khăn trong công tác xác định giá trị tài sản bị thiệt hại (CQĐT đã trưng cầu 2 cơ quan giám định nhưng đến nay chưa có kết quả xác định giá trị thiệt hại). Vì vậy Cơ quan CSĐT phải gia hạn thời gian xác minh và đang phối hợp cùng VKSND huyện tập trung xác minh, giải quyết tin báo để xử lý theo qui định pháp luật”, văn bản của Công an Đức Linh nêu.



Căn nhà lầu đang xây dựng có dấu hiệu xuống cấp

Theo ông Nam, khi Cơ quan CSĐT phối hợp với VKS dựng hiện trường thì không có xe Mercedes. Ông có hỏi thì công an cho hay là "bước đầu chỉ mới có tài xế xe bán tải thừa nhận hành vi và đang tiếp tục làm rõ tài xế và xe Mercedes liên quan".

Liên quan vụ việc, ngày 15-6, Hội đồng định giá tài sản huyện Đức Linh có văn bản gởi Cơ quan CSĐT Công an Đức Linh.

Theo đó, để đảm bảo định giá chính xác tài sản bị thiệt hại đúng quy định cần kiểm tra lập bản vẽ thực tế thi công và dự toán đối với sàn bị ảnh hưởng để xác định khối lượng cốt thép, bê tông, chi phí xây dựng, xác định mức độ ảnh hưởng khung cốt thép khi thực hiện phá dỡ bê tông, hệ cốt pha và chi phí tháo dỡ… và xem xét đến mức độ ảnh hưởng toàn bộ các cấu kiện đã xây dựng.

Do đó hội đồng đề nghị CQĐT liên hệ với Trung tâm Kiểm định, Sở Xây dựng Bình Thuận hoặc thuê tổ chức thẩm định giá thực hiện.