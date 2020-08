Đường dây làm hàng triệu găng tay y tế giả ở Bình Tân

Ngày 5-8, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03)- Công an TP.HCM đã phối hợp với lực lượng an ninh của Bộ Công an triệt phá một đường dây chuyên sản xuất, kinh doanh găng tay y tế giả với số lượng lớn.

Theo PC03, qua trinh sát thì xác định được Thạch Thị Hoa - Giám đốc công ty TNHH sản xuất thương mại Thiết bị TTH, có địa chỉ tại 71/2/21 Nguyễn Bặc (phường 3, quận Tân Bình) có vai trò cầm đầu.



Găng tay y tế giả nhãn hiệu được phát hiện có số lượng cực lớn. Ảnh: HT

Dưới sự chỉ đạo của Hoa, nhóm Nguyễn Đức Chương, Lê Ngọc Ngân, Nguyễn Thị Lynh Trang tổ chức sản xuất, kinh doanh găng tay y tế giả các thương hiệu nổi tiếng, với số lượng lớn để bán cho những người xuất khẩu ra nước ngoài.

Công an ập vào căn nhà số 951/22 đường Hương Lộ 2 (phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân) phát hiện 32 công nhân đang sàng lọc, đóng thùng găng tay từ bao tải lớn vào từng hộp, thùng có nhãn mác giả danh các công ty có thương hiệu nổi tiếng về găng tay y tế.



Lực lượng chức năng kiểm đếm, niêm phong số găng tay y tế giả. Ảnh HT.

Qua kiểm đếm, có 2.370 thùng găng tay đã đóng gói sẵn, tương đương hơn 2,3 triệu chiếc găng tay giả, trị giá trên 3 tỉ đồng.

Qua lấy lời khai ban đầu, PC03 xác định đường dây này đã hoạt động từ khoảng tháng 7 đến nay và tuồn ra thị trường 180 thùng găng tay y tế giả để thu lợi bất chính.

Mở rộng khám xét các địa điểm liên quan, cơ quan chức năng còn thu giữ thêm nhiều tài liệu, phương tiện, máy móc liên quan đến đường dây sản xuất găng tay giả nói trên.

Lãnh đạo Phòng PC03 cho biết, hành vi kinh doanh găng tay giả, kém chất lượng sẽ dễ lây lan dịch bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Thời gian tới, PC03 sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát địa bàn để ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại, đầu cơ tích trữ các mặt hàng ngành y tế, của các đối tượng lợi dụng dịch bệnh COVID-19 để trục lợi.