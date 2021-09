Ngày 29-9, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hộ trợ tư pháp (THAHS và HTTP) Công an tỉnh An Giang cho biết vừa bắt giữ và di lý bị án Phan Văn Công (30 tuổi, ngụ xã Phú Hữu, huyện An Phú, An Giang) theo quyết định truy nã.

Theo hồ sơ vụ án, chiều ngày 03-5-2011, Công điều khiển xe máy đến đường Quang Trung, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ thì vượt xe tải phía trước và lấn sang đường bên trái. Sau đó xe của Công tông vào xe máy do anh BHP điều khiển chở theo VHN lưu thông theo chiều ngược lại. Hậu quả, anh P. tử vong, còn N. thương tích 8%.



Ngày 20-4-2020, TAND TP Cần Thơ xét xử phúc thẩm đã tuyên phạt Công 30 tháng tù về tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ và ủy thác cho TAND huyện An Phú, An Giang ra Quyết định thi hành án. Trong thời gian tại ngoại chờ chấp hành án, Công đã bỏ trốn khỏi địa phương. Năm 2013, Cơ quan THA đã ra quyết định truy nã đối với Phan Văn Công.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 13 giờ 25 phút ngày 29-9, lưc lượng Phòng Cảnh sát THAHS và HTTP phối hợp cùng Văn Phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang phát hiện và bắt giữ Công tại phòng trọ ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM.

Thấy gia cảnh vợ chồng Công đặc biệt khó khăn, Phòng Cảnh sát THAHS và HTTP Công an tỉnh đã hỗ trợ cho vợ Công 01 triệu đồng để giảm bớt phần nào những khó khăn trong thời gian tới.