Giang '36' chỉ đạo đàn em vây xe công an là ai?

Trưa ngày 12-6, anh Phạm Văn Hiền (ngụ huyện Định Quán, Đồng Nai) là chủ doanh nghiệp vận tải cùng với Trung tá Đinh Tú Anh - Đội trưởng Đội trật tự Công an Đồng Nai, Trung tá Nguyễn Quang Trường - đội phó Đội Cảnh sát 113 và ông Huỳnh Bảo Hùng - Đại tá, nguyên trưởng Phòng Cảnh sát PCCC Biên Hòa đến quán Lam Viên (xã Hiệp Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai) nhậu. Tất cả ngồi nhậu tại phòng VIP 2 khá kín đáo của quán.

Ai gọi cho Giang ‘36’ đến 'xử lý'?



Thời điểm này trong quán có ông Nguyễn Tấn Lương là chủ doanh nghiệp ở phường Thống Nhất (TP Biên Hòa) ngồi cùng Lê Võ Trường Hải (45 tuổi, ngụ TP Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk) cùng với tám người khác ngồi trong phòng VIP 8 của quán.





Giang "36" có mặt tại hiện trường liên tục chỉ đạo đàn em vây ô tô của công an. Ảnh: CACC.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, ông Hiền đi ra ngoài đã ói vô tình trúng quần ông Lương. Lúc này ông Lương đấm ông Hiền rồi bắt ông Hiền phải vào phòng VIP 8 khoanh tay xin lỗi. Tại đây hai bên xảy ra xô xát ném nhau trong phòng khiến một người bị thương nhẹ.

Sau đó ông Hiền bỏ chạy ra ngoài cùng hai Trung tá Tú Anh, Trường và ông Bảo Hùng ra xe ô tô đậu bên ngoài bỏ chạy về hướng ngã tư Vũng Tàu. Ngay lập tức nhóm của Lương lên hai chiếc ô tô đuổi theo ô tô đối thủ. Chiếc 4 chỗ của Trung tá Tú Anh chạy được khoảng 300 m trên đường Đặng Văn Trơn thì nhóm của Lương đuổi kịp chạy chặn trước và sau xe đối thủ.

Chỉ khoảng 5 phút sau cuộc điện thoại của ông Lương thì Ngô Văn Giang (quê Thanh Hóa, tự Giang "36”) đã gọi cho hàng chục đàn em ở khu vực chợ Điều (Long Bình), khu vực đường Võ Thị Sáu (phường Thống Nhất) nhanh chóng có mặt trên đường Đặng Văn Trơn bao vây chiếc xe ô tô công an.

Như rất chuyên nghiệp, tất cả bốn xe ô tô của công an bị đàn em của Giang “36” dùng mũi nhọn chọc thủng. Thấy nhóm của Giang kéo đến nhanh và đông với hàng chục thanh niên xăm trổ vây quanh nên hai trung tá công an cùng với hai người nữa ngồi im trên xe không dám bước xuống xe.

Liên quan vụ "giang hồ bao vây công an", ông Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, cũng cho biết đã yêu cầu các cơ quan liên quan nhanh chóng xử lý nghiêm vụ việc. Ngoài ra, Bộ Công an đã có chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ đẩy nhanh công tác điều tra.

Đại ca giang hồ Giang ‘36’ là ai?

Chứng kiến vụ chặn xe giữa đường với sự có mặt của hàng trăm cảnh sát, "Giang 36" trên tay cầm hai chiếc điện thoại xịn liên tục đứng trước cửa xe ô tô của công an chỉ huy nhóm xăm trổ chặn xe của Trung tá Tú Anh và buộc người nôn ói Phạm Văn Hiền bước ra, nhưng Trung tá Tú Anh khóa cửa.

Sau khi chặn xe của hai sếp cấp tá công an, hàng trăm cảnh sát trật tự và 113 của Công an tỉnh Đồng Nai, Công an TP Biên Hòa, Công an xã Hiệp Hòa có mặt tại hiện trường để “giải cứu” những người trong xe ô tô. Thấy lực lượng cảnh sát rất đông nhưng Giang “36” vẫn “bình chân như vại”, chỉ đạo đàn em bao vây chiếc xe ô tô Trung tá Tú Anh.



Nhóm đàn em của Giang "36" vây quanh chiếc ô tô hơn hai giờ đồng hồ. Ảnh: VN.

Cuộc vây hãm khoảng hơn hai giờ đồng hồ trên đường Đặng Văn Trơn khiến khu vực hỗn loạn. Chỉ sau có một “thương thuyết ngầm” thì nhóm Giang “36” mới đồng ý để lực lượng công an mở cửa đưa bốn người ngồi trong xe ô tô chuyển sang xe khác đưa ra khỏi đám thanh niên xăm trổ.

Theo tìm hiểu PV, Ngô Văn Giang quê Thanh Hóa nên trong giới giang hồ lấy số “36” là đăng ký xe của tỉnh Thanh Hóa gắn thêm làm biệt danh gọi để phân biệt. Thời điểm vài năm trước khi băng nhóm của Phạm Duy Hưng (tự Hưng "vườn điều"), Long Thành “làm mưa làm gió” ở Đồng Nai thì Giang “36” chưa có “tên” trong giới anh chị ở Đồng Nai.

Khi các đại ca cộm cán Hưng “vườn điều”, Long Thành sa lưới và phải chấp hành án thì Giang “36” có cơ hội "làm ăn". Giang "36" hoạt động theo kiểu "anh, chị" khu vực chợ Điều (Long Bình) sau khi đứng ra dàn xếp một số quán karaoke, nhà hàng, khách sạn về việc làm ăn, bảo kê. Sau đó Giang “36” thu nạp một số đệ tử để lấy số làm bàn đạp cho việc làm ăn.

“Khoảng hai năm trở lại đây, Giang "36" nghiêng về hoạt động lĩnh vực đất đai nhiều hơn với cách đi thu mua đất hay tranh chấp hoặc những khu vực đất giấy tờ chưa rõ ràng rồi cho đàn em đến gây áp lực để mua giá rẻ rồi bán lại giá cao. Bên cạnh đó, Giang "36" cũng có làm ăn trong một số nhà hàng, quán bar trên địa bàn TP Biên Hòa”, một người am hiểu cho biết.