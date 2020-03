Hàng chục thanh niên phê ma túy trong karaoke ở Bình Dương

Ngày 15-3, Công an TP. Thuận An (Bình Dương) cho biết vừa đột kích vào một quán karaoke bắt giữ hàng chục thanh niên nam nữ đang phê ma túy.



Trước đó, khuya ngày 14-3, Công an TP.Thuận An vẫn phối hợp với Công an phường An Phú bất ngờ đột kích vào quán karaoke Nam Dương (phường An Phú, TP. Thuận An).



Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường. Ảnh: KD

Khi thấy lực lượng công an, nhân viên của quán karaoke đóng cửa cố thủ. Tuy nhiên, lực lượng công an đã nhanh chóng ập vào, cả nhân viên và khách của quán karaoke bỏ chạy toán loạn.

Tại các phòng karaoke, lực lượng chức năng phát hiện hàng chục đối tượng đang phê chất ma tuý và cần sa trong tiếng nhạc chát chúa. Nhiều gói ma tuý và cần sa vương vãi dưới sàn nhà.

Toàn bộ những nhân viên của quán và khách được đưa về trụ sở công an làm việc và lấy mẫu xét nghiệm ma túy.







Thanh niên nam nữ, phê ma túy được đưa về trụ sở công an làm việc. Ảnh: KD

Được biết, trước đó cũng tại quán karaoke này, Công an TP.Thuận An đã bắt quả tang 20 thanh niên đang sử dụng chất ma tuý.

Hiện tại, dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. UBND TP.HCM đã yêu cầu tạm ngừng các hoạt động của các rạp chiếu phim, quán bar, game online, điểm massage, karaoke, vũ trường, sân khấu kể từ 18 giờ ngày 15-3 đến hết ngày 31-3.