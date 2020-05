Hàng trăm cảnh sát bao vây nhóm bảo kê ở Đồng Nai

Chiều 5-5, hàng trăm cảnh sát Công an tỉnh Đồng Nai đã bao vây bắt giữ băng nhóm giang hồ chuyên thu tiền bảo kê tại khu vực ven khu công nghiệp Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu).



Công an vây bắt nhóm nghi can. Ảnh: VH.

Khi nhóm nghi can đến một cửa hàng chuyên bán sữa trên đường Đồng Khởi (xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu) thu tiền bảo kê thì các trinh sát ập vào bắt quả tang. Phát hiện công an, nhiều nghi can bỏ chạy nhưng lực lượng công an đã kịp thời khống chế người.

Qua xác minh nhanh, công an xác định nhóm giang hồ này do Lý Thị Loan (còn gọi là Loan “cá”, 39 tuổi) và Hoàng Thị Tuyết Nhung (35 tuổi, cùng ngụ TP Biên Hòa) cầm đầu.



Loan "cá" bị bắt.

Đây là nhóm giang hồ chuyên thực hiện thu tiền bảo kê các hộ kinh doanh và bán hàng ở chợ tự phát khu vực hai bên đường Đồng Khởi và đường 768, gần Công ty Changshin Việt Nam (thuộc KCN Thạnh Phú). Nhóm này dùng vũ lực đe dọa, khống chế buộc những người bán hàng phải nộp tiền từ 1 đến 1,5 triệu đồng/tháng để được buôn bán. Riêng những người bán dạo thì phải nộp số tiền 50 nghìn đồng/ngày.

Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.