Hát hò ồn ào, 2 người bị đâm thương vong

Sáng 12-10, Đại tá Hoàng Long, Trưởng Công an TP Huế, cho biết đơn vị cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đã truy xét, làm rõ Hồ Vinh Minh Quang (38 tuổi, trú tại 16 đường Phạm Hồng Thái) dùng dao đâm chết một người và một người bị thương.



Hồ Vinh Minh Quang bị bắt giữ.

Vào lúc 23 giờ 40 phút ngày 11-10, tại nhà hàng Waguy Yo Hàng Quốc, số 7 đường Phạm Hồng Thái (phường Vĩnh Ninh, TP Huế), anh Lê Viết Thiên Gia (33 tuổi, trú tại đường Cao Bá Quát, TP Huế) cùng với nhóm bạn đang ăn uống tại tầng ba nhà hàng, hát hò gây ồn ào khu dân cư dẫn đến mâu thuẫn với Hồ Vinh Minh Quang.

Sau đó, Quang về nhà lấy hai cây dao và cùng hai người khác đến gặp nhóm của Lê Viết Thiên Gia. Tại tầng 1, hai nhóm tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau, Quang đã dùng dao đâm Lê Viết Thiên Gia một nhát ở lưng, Gia chạy lên tầng ba gục xuống và chết tại chỗ.

Quang tiếp tục đâm Phạm Viết Thắng (29 tuổi, trú tại đường Bạch Đằng, TP Huế; nhóm của Gia) một nhát ở bụng phải đưa đi cấp cứu tại BV Trung ương Huế.

Nhận được tin báo, Đại tá Lê Văn Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh, cùng với Trưởng Công an TP Huế và lãnh đạo Phòng hình sự, Kỹ thuật hình sự nhanh chóng có mặt tại hiện trường, chỉ đạo lực lượng, truy xét, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Cùng lúc, lượng Cảnh sát 113 khẩn cấp bắt giữ đối với Quang và làm việc với những người liện quan. Đồng thời thu giữ hai con dao là tang vật của vụ án.

Hiện Công an TP Huế đã chuyển giao nghi can, hồ sơ ban đầu cho Phòng hình sự Công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền.