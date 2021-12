Chiều 15-12, Công an phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) đang thụ lý vụ việc người đàn ông đập bình chữa cháy để bán phế liệu làm cho van bay vào nhà đối diện khiến bốn người bị thương.



Tang vật vụ việc. Ảnh: C.A

Theo đó, chiều 12-12, anh HVA (31 tuổi, ngụ phường Mỹ An) đến căn nhà bỏ hoang trên đường An Thượng 29 (phường Mỹ An) lấy bình chữa cháy bán phế liệu. Anh A dùng búa đập nhiều lần vào van chữa cháy loại 8 kg.

Trong lúc đang vặn van ra thì bất ngờ van này văng hàng chục mét với lực rất mạnh.

Sau đó van bay vào làm vỡ cửa kính, đập xuống làm nứt nền gạch rồi dội ngược lên làm thủng trần nhà khiến cửa kính căn nhà đối diện bị vỡ, nứt nền nhà.



Mảnh kính vỡ văng vào bốn người trong một gia đình. Ảnh: C.A

Bốn người trong căn nhà này đang ngồi ở phòng khách bị mảnh vỡ kính văng vào bị thương. Hai người phải đến bệnh viện cấp cứu, hai người bị trầy xước nhẹ nên sơ cứu tại nhà.