Học trên mạng rồi mở công xưởng chế tạo súng ngắn quân dụng

Ngày 21-7, Công an TP Hải Phòng cho biết Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TP đã bắt Trần Quốc Tân (40 tuổi) và Phạm Văn Hữu (39 tuổi, cùng trú quận Lê Chân) để điều tra về tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự.



Trần Quốc Tân cùng 2 khẩu súng ngắn quân dụng nhóm này tự chế tạo. Ảnh: CACC

Trước đó, PC02 Công an TP Hải Phòng nhận được nguồn tin Trần Quốc Tân có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép súng ngắn quân dụng, đồng thời, Tân cũng tự sản xuất súng ngắn để bán.

Lực lượng công an đã xác lập chuyên án 720S để đấu tranh với nhóm này.

Tới ngày 17-7, tại trước cửa số 965 Nguyễn Văn Linh (xã An Đồng, huyện An Dương), PC02 Công an TP Hải Phòng đã bắt quả tang Trần Quốc Tân ôm 1 bao dứa bên trong có 2 khẩu súng ngắn (dạng súng K59) cùng vỏ hộp thuốc lá đựng 2 viên đạn.



Tân khai nhận 2 khẩu súng ngắn này đã được nhóm Tân chế tạo và đang trên đường mang đi tiêu thụ.

Từ lời khai của Tân, công an đã bắt giữ Phạm Văn Hữu là người đã cùng Tân chế tạo các khẩu súng ngắn quân dụng.

Theo điều tra ban đầu, do cần tiền nên Tân đã nảy sinh ý định chế tạo súng ngắn quân dụng để bán kiếm tiền. Tân lên trang youtube học cách chế tạo, rủ Phạm Văn Hữu là thợ hàn cùng tham gia sản xuất súng với thoả thuận khi chế tạo được súng bán, Hữu sẽ được nhận 1-2 triệu đồng.

Sau đó, Tân đến khu vực ngã tư Phúc Tăng và cửa hàng cơ khí ở phố Tôn Đản (Hải Phòng) tìm mua máy mài, máy cắt, inox, lò xo... và lấy nhà Hữu ở xã An Đồng (huyện An Dương) làm "xưởng" sản xuất súng.

Tân đảm nhiệm việc vẽ mô hình các chi tiết của khẩu súng ngắn ra giấy và miếng inox để tạo phôi các chi tiết của khẩu súng. Sau khi tạo được phôi có thể tạo thành khẩu súng, Hữu sẽ hàn các mối hàn để ráp các chi tiết lại thành khẩu súng hoàn chỉnh. Tiếp đó Tân dùng giấy ráp đánh bóng khẩu súng và cất giấu tại nhà của Hữu.