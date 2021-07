Ngày 15-7, Đại tá Lê Văn Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Phòng an ninh điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.



Nguyễn Văn Cường bị khởi tố. Ảnh: V.THẮNG

Trước đó, vào ngày 28-6, Nguyễn Văn Cường (31 tuổi, trú tại tỉnh Lạng Sơn) đón người đàn ông Trung Quốc có tên là Song Suxi từ sân bay Đà Nẵng ra Hà Nội để xuất cảnh trái phép về nước.

Khi đến cây xăng số 5, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc để chờ đón xe khách đi Hà Nội thì bị phát hiện, bắt giữ.

Nguyễn Văn Cường thừa nhận việc đưa Song Suxi từ TP Đà Nẵng đến Lạng Sơn để xuất cảnh trái phép bằng đường tiểu ngạch sang Trung Quốc.

Được biết, tại cơ quan Công an, Song Suxi khai nhận khoảng tháng 6-2020 đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, khi có ý định về nước thì liên hệ với Cường cùng thống nhất giá cả khi qua được biên giới an toàn.