Kẻ bắn chết nhiều người ở Củ Chi vẫn chưa sa lưới

(PL)- Đến chiều tối 3-2, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an TP.HCM, Công an các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh… vẫn đang ráo riết truy tìm Lê Quốc Tuấn (Tuấn “khỉ”).