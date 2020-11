Kẻ cướp ngân hàng, tự thiêu ở Bình Tân khai bị nợ nên làm liều

Ngày 14-11, Công an quận Bình Tân, TP.HCM lấy lời khai với Lê Tấn Tài (36 tuổi, quê An Giang; tạm trú huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), nghi can cướp ngân hàng vào sáng cùng ngày.



Tại cơ quan điều tra, Tài khai chơi đề thua đậm, vay mượn của nhiều người ngoài xã hội đến 200 triệu đồng.

Bị chủ nợ đòi, Tài tính cách cướp ngân hàng kiếm tiền trả nợ.



Tài bị bỏng sau khi tự thiêu. Ảnh HT

Sáng ngày 14-11, Tài mang ba lô đen, đựng một can xăng năm lít rồi chạy xe máy biển số 67G1-16481 từ Long An lên quận Bình Tân, TP.HCM.

Tài sau đó tháo biển số, gửi xe rồi đi bộ đến chi nhánh ngân hàng TPBank ở góc giao lộ đường Trần Văn Giàu - đường 32 (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân) xông vào bên trong.



Chiếc xe Tài sử dụng để di chuyển từ Long An lên TP.HCM cướp ngân hàng. Ảnh HT

Khi đến quầy giao dịch số 2 làm thủ tục chuyển tiền, Tài quăng ba lô vào nhân viên ngân hàng và lấy chai xăng mang sẵn đổ ra bàn, đồng thời đe dọa nhân viên bỏ tiền vào ba lô nếu không sẽ bật lửa phóng hỏa đốt phòng giao dịch.

Theo phía ngân hàng, bị đe dọa, giao dịch viên ngân hàng đã bình tĩnh, bí mật nhấn chuông báo động cho công an và lực lượng bảo vệ của TPBank khiến người này hoảng hốt bỏ chạy.



Công an sau đó phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra. Ảnh NT

Tài chạy được khoảng 100 mét thì bị bảo vệ ngân hàng và lực lượng công an nhanh chóng khống chế.

Khi bị khống chế, Tài bật lửa tự thiêu và bị bỏng khá nặng.

Theo TPBank, vụ cướp bất thành, không gây bất cứ thiệt hại nào về người và tài sản của ngân hàng cũng như của khách hàng.