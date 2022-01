Sau khi khám nghiệm hiện trường, Ban chỉ huy Công an quận 12 đã giao cho Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM nhanh chóng bắt được kẻ thủ ác sau hơn 15 giờ gây án.

Nhậu từ hôm trước đến tối hôm sau thì giết bạn



Ngày 23-1, Cơ quan CSĐT Công an quận 12 phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM đã bắt được nghi phạm trong vụ án mạng tại nhà trọ trên địa bàn phường Tân Thới Nhất.

Trước đó, tối 20-1, người dân sống gần dãy nhà ở trong hẻm 343 đường Trường Chinh (phường Tân Thới Nhất, quận 12) nghe tiếng la hét trong phòng ông Nguyễn Ngọc P (52 tuổi).

Hàng xóm chạy tới xem thì phát hiện có người đàn ông từ trong phòng chạy ra ngoài. Riêng ông P có biểu hiện say xỉn, ngồi trước cửa la lớn “có án mạng”.



Bình bị Công an quận 12 phối hợp với Đội 4, PC02 bắt được ở gần chợ đầu mối Hóc Môn.

Khi vào bên trong, người dân phát hiện ông Nguyễn Thanh H (45 tuổi, quê Vĩnh Long) bị vết thương trí mạng, tử vong trên giường. Trên nền nhà vương vãi máu, đồ nhậu. Theo đó, nhóm này đã nhậu từ 3 giờ sáng 19-1, sau đó lấy trái cây hẹn nhau nhậu tiếp rồi xảy ra án mạng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Ban chỉ huy Công an quận 12 do Thượng tá Phạm Đình Ngọc, Trưởng Công an quận 12, có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác phá án.

Ban chỉ huy Công an quận 12 chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM nhang chóng điều tra, truy xét, bắt nóng đối tượng gây án, không để kẻ thủ ác lẩn trốn ngoài xã hội.

Theo lãnh đạo Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 12, việc điều tra, truy xét gặp không ít khó khăn. “Nhóm người nhậu chung với nhau từ sáng hôm trước, đến tối hôm sau thì xảy ra án mạng. Những người liên quan đều say xỉn và miêu tả các đặc điểm nhận dạng của hung thủ rời rạc” - người này nói.

Qua các lời khai, công an xác định nghi phạm gây án tên Bình, sống lang thang, không nhà cửa, không hộ khẩu thường trú, tạm trú. Còn nạn nhân là người bán vé số dạo.

Các manh mối tưởng chừng rơi vào ngõ cụt nhưng một thông tin giá trị được phát hiện là nghi phạm làm nghề xe ôm ở khu vực chợ đầu mối Hóc Môn (xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Bắt nóng sau hơn 15 giờ gây án

Nhiều trinh sát dày dạn kinh nghiệm, nắm chắc địa bàn được huy động phá án với sự phối hợp của Đội 4, PC02 Công an TP.HCM.

Đến khoảng 10 giờ 30 ngày 21-1, trinh sát hình sự Công an quận 12 phối hợp với Đội 4 ập vào một địa điểm gần chợ đầu mối Hóc Môn bắt được Bình.

Tại cơ quan điều tra, người đàn ông được xác định tên đầy đủ là Nguyễn Ngọc Bình (48 tuổi). Thời điểm bị bắt, nghi phạm vẫn không hiểu tại sao mình lại bị phát hiện ra hành tung nhanh như vậy.



Hiện trường vụ án. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Theo lời khai, tối 20-1, Bình lái xe máy đến nơi ở của ông P ở phường Tân Thới Nhất để uống rượu với ông P và ông Nguyễn Thanh H. Một lúc sau, có thêm ba người khác cũng tới nhậu chung. Một trong ba người này có mang theo thùng bia để uống vì không uống được rượu.



Sau đó nhóm nhậu bàn chuyện giải tán, chỉ còn Bình, ông P và ông H tiếp tục ngồi lai rai bằng rượu và trái cây.

Cả ba người trò chuyện một lúc thì ông H và Bình nảy sinh mâu thuẫn, cự cãi. “Tôi sau đó tức giận chửi ông H và dọa sẽ đâm chết” - Bình khai.

Sau đó Bình đi vệ sinh, khi quay ra thì thấy sau lưng ông H có một con dao Thái Lan cán vàng nên chụp lấy, đâm một nhát trúng lưng của bạn nhậu.

Nạn nhân bị đâm bất ngờ, không kịp phản kháng và gục ngay tại chỗ. Bình thấy vậy nên nói ông P chở bạn đi cấp cứu rồi tẩu thoát khỏi căn nhà.

Tại hiện trường, công an thu giữ con dao Thái Lan dài khoảng 20 cm, có dính máu và các dấu vết, tang vật khác. Qua khám nghiệm, nạn nhân được xác định tử vong do vết thương thủng phổi, mất nhiều máu.

“Những người nhậu chung chỉ quen biết Bình ngoài xã hội nên việc truy tìm tung tích người này gặp không ít khó khăn” - một cán bộ điều tra Công an quận 12 nói.

Hiện Công an quận 12 đã ra lệnh bắt, tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp và củng cố hồ sơ, bàn giao đối tượng cho PC02 Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền.