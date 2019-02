Kẻ ôm súng, lựu đạn cố thủ trong xe hơi bị khởi tố 2 tội danh

Ngày 27-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Thành Trung (34 tuổi, trú xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) về tội mua bán trái phép chất ma túy và tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Đồng thời, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tuấn (27 tuổi, trú xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, Nguyễn Hữu Phước (21 tuổi, trú xã Sơn Tây) về tội mua bán trái phép chất ma túy.



Xe bán tải khi Trung ôm súng, lựu đạn cố thủ bên trong nhiều giờ đồng hồ.

Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng tịch thu 9 kg ma túy tổng hợp dạng đá, một khẩu súng tự chế, 10 viên đạn, một quả lựu đạn, nhiều dao và một số tang vật liên quan đến vụ án.

Như đã đưa tin, khoảng 15 giờ chiều 15-2, tại tuyến đường liên xã Ninh – Lĩnh (huyện Hương Sơn), lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy (Công an Hà Tĩnh), Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Công an huyện Hương Sơn tổ chức “đón lõng” các đối tượng trên đi trên hai xe ô tô.

Trong đó, Phước lái ô tô hiệu Toyota Fortuner mang biển kiểm soát đăng ký ở tỉnh Gia Lai, 81A - 174.96 chạy phía trước một đoạn rồi bỏ xe lại, trốn vào khu rừng. Xe ô tô bán tải không mang BKS chở Trung đâm vào lực lượng cảnh sát rồi bỏ chạy, lao xuống ruộng. Trung rút lựu đạn mở chốt và cầm súng ngắn cố thủ trên xe. Còn đối tượng đi trên xe ô tô 7 chỗ ngồi 81A 174.96 đã bỏ lại xe và lẩn trốn.



Trung cầm súng và lựu đạn.

Đích thân Đại tá Lê Văn Sao - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh và Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó giám đốc Công an tỉnh-Thủ trưởng Cơ quan CSĐT tỉnh Hà Tĩnh trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo xử lý vụ việc, với hàng trăm cán bộ, chiến sĩ vây ráp bắt các đối tượng.



Đến 16 giờ 30 phút chiều cùng ngày, Nguyễn Anh Tuấn (trú Nghệ An) xin tự thú. Còn Trung vẫn ngoan cố, cố thủ. Mẹ, dì và người thân của Trung đã được đưa đến gần hiện trường để kêu gọi “con hãy đầu hàng để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật”.



Cảnh sát bắt giữ Trung.

Cảnh sát cũng kêu gọi đối tượng: “Mẹ và dì đã được đưa đến tới nơi, tha thiết của gia đình còn nước còn tát, thành khẩn khai báo thả vũ khí để hưởng sự khoan hồng của pháp luật...”. Đến 19 giờ 15 đêm 15-2, Trung mới buông súng và lựu đạn đầu thú.



Còn Phước đã trốn xuyên đêm trong rừng thuộc xã Sơn Quang (huyện miền núi Hương Sơn, Hà Tĩnh). Sau nhiều giờ công an vận động và biết không thể thoát, sáng hôm sau (16-2), Phước đã ra đầu thú.

Được biết, Trung đã có một tiền án liên quan đến ma túy và đang nhiễm "căn bệnh thế kỷ".