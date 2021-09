Ngày 24-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Sơn (38 tuổi, ngụ phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên) về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người.

Theo điều tra ban đầu, vào sáng 5-7, Nguyễn Ngọc Sơn điều khiển xe tải cùng phụ xe tên Phương đi từ Long An đến Vĩnh Long nhận cá. Sau đó cả hai đến Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Vĩnh Long test nhanh COVID-19.



Bị can Nguyễn Ngọc Sơn. Ảnh: CACC

Do nghi ngờ mắc COVID-19 nên Phương bị giữ lại để theo dõi, còn Sơn có kết quả âm tính nên tiếp tục đi giao cá ở chợ Bình Điền, TP.HCM.

Trên đường đi, Sơn được nhân viên y tế gọi điện thoại thông báo Phương có khả năng dương tính với COVID-19 và yêu cầu Sơn đến cơ sở y tế gần nhất để khai báo y tế.

Tuy nhiên, sau khi giao cá Sơn tiếp tục điều khiển xe về giao lại cho chủ ở khu vực ngã ba Lộ Tẻ thuộc quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ rồi mới bắt xe đến Chốt kiểm soát dịch COVID-19 Vàm Cống khai báo.

Lúc này Sơn vẫn khai báo không trung thực, Sơn nói mình đi từ xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An về. Chiều 6-7, ngành chức năng có quyết định áp dụng cách ly tại nhà đối với Sơn.

Sáng 22-7, Sơn đến Bệnh viện Mắt - Tai Mũi Họng - Răng Hàm Mặt An Giang xét nghiệm và có kết quả dương tính.

Sau đó, mẹ ruột sống chung nhà Sơn cũng có kết quả dương tính.