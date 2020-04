Khởi tố 2 người nhiều lần trộm cát trên sông Cổ Chiên

Ngày 17-4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Tam (51 tuổi, ngụ huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) và Phạm Văn Lợi (32 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.



Bị can Nguyễn Văn Tam tại cơ quan công an. Ảnh: CÔNG AN VĨNH LONG

Theo điều tra ban đầu, khoảng 1 giờ 50 sáng 20-12-2019, tổ công tác của Phòng Cảnh sát môi trường làm nhiệm vụ kiểm tra hoạt động khai thác cát sông trên tuyến sông Cổ Chiên.

Khi đi đến đoạn thuộc thủy phận xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm thì lực lượng phát hiện ghe gỗ mang số hiệu VL-5481H do Nguyễn Văn Tam điều khiển hút trộm cát. Thời điểm này trên ghe có 12,5 m3 khối cát.

Đến khoảng 13 giờ 40 phút chiều 27-12-2019, lực lượng chức năng tiếp tục bắt quả tang ghe gỗ không có số hiệu do Phạm Văn Lợi điều khiển đang hút trộm cát trên tuyến sông Cổ Chiên, đoạn thuộc thủy phận xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm. Lúc này trên ghe có 11,6 m3 cát.



Công an làm việc với bị can Phạm Văn Lợi. Ảnh: CÔNG AN VĨNH LONG

Trước đó, Tam và Lợi đã bị UBND huyện Vũng Liêm và Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh xử phạt vi phạm hành chính về hành vi tương tự, nay tiếp tục tái phạm.