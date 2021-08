Liên quan đến vụ phát hiện hàng lậu trong nhà cán bộ biên phòng, ngày 10-8, Công an TP Châu Đốc, tỉnh An Giang đã khởi tố bị can đối với Trần Thị Dũng (51 tuổi, ngụ số 193, đường Tuy Biên, khóm Vĩnh Chánh 2, phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc) và Lê Văn Lên (31 tuổi, ngụ tổ 12, ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú) cùng về tội buôn lậu. Cả hai được cho tại ngoại để phục vụ điều tra.



Công an phát hiện thu giữ số lượng lớn hàng lậu trong ba căn nhà ở TP Châu Đốc. Ảnh: PHẠM GIANG



Bị can Lê Văn Lên và Trần Thị Dũng. Ảnh: PHẠM GIANG

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào ngày 27-2, tổ công tác phòng chống buôn lậu Công an tỉnh phối hợp cùng Công an phường Vĩnh Nguơn tiến hành kiểm tra hành chính 3 căn nhà tại phường Vĩnh Nguơn. Ba căn nhà gồm nhà số 276, nhà số 142 (do vợ chồng em gái (vợ cán bộ biên phòng) của Dũng đứng tên và căn 142 cho Lên thuê) và nhà số 193 do Dũng làm chủ hộ.

Tại đây công an thu giữ 1.140 sản phẩm cùng hơn 1,3 tấn hàng hóa xuất xứ nước ngoài, không hóa đơn, chứng từ. Tổng giá trị tài sản hàng lậu hơn 130 triệu đồng.