Khởi tố 5 người hành hung cán bộ phường ở Thái Bình

Ngày 27-6, Công an tỉnh Thái Bình cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đã khởi tố năm người về hành vi cố ý gây thương tích.

Năm người bị khởi tố gồm: Hoàng Thị Ánh Nguyệt (38 tuổi, trú phường Kỳ Bá), Trần Như Tiến (21 tuổi), Vũ Duy Tùng (31 tuổi), Nguyễn Quang Bình (37 tuổi), Phạm Thanh Tùng (33 tuổi, cùng trú tại TP Nam Định).

Riêng bị can Phạm Thanh Tùng đã bị bắt tạm giam, bốn bị can còn lại được tại ngoại.



Ông Vũ Văn Pho bị các bị can đánh bất tỉnh ngoài đường

Những người này bị khởi tố vì liên quan tới vụ tấn công ông Vũ Văn Pho, cán bộ tư pháp phường Lê Hồng Phong, trên đường ông này đón con tại trường mầm non về nhà.

Cụ thể, chiều 18-6, tại đường Lý Thường Kiệt (phường Kỳ Bá), khi ông Pho chạy xe máy chở con từ trường về nhà đã bị hai thanh niên đi xe máy chặn lại. Người ngồi sau xe máy sau khi hỏi “mày có phải là Pho không” rồi dùng tay đấm liên tiếp vào mặt khiến ông Pho bị cháy máu, bất tỉnh.

Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đã vào cuộc xác minh, điều tra. Căn cứ vào kết quả giám định thương tích ngày 26-6, cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với năm bị can trên.



Theo ông Pho, trước đó ông có đơn gửi Thành uỷ, UBND TP Thái Bình tố cáo lãnh đạo phường Lê Hồng Phong đã đưa một số lãnh đạo phường sai phạm nhưng vẫn được tái cử tại đại hội Đảng bộ phường...

Ông Pho nhận định, có thể việc ông bị chặn đường đánh là do ông đã tố cáo như trên. Bởi trong số năm người bị công an khởi tố có bị can Nguyệt là vợ của nguyên Chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong.