Khởi tố 6 đối tượng chặn đầu xe, đánh người hành hương

Ngày 10-5, Công an TP.Châu Đốc (tỉnh An Giang) đã khởi tố và bắt tạm giam 6 bị can để điều tra về tội cố ý gây thương tích khách hành hương ở Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam.

Trong đó công an đã bắt tạm giam đối với 5 bị can gồm: Cao Dương Quyền (19 tuổi), Huỳnh Quốc Thái (20 tuổi), Trần Chí Cường (20 tuổi, cùng ngụ phường Núi Sam, TP. Châu Đốc), Lê Hoàng Khăm (24 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu) và Nguyễn Thị Thu Hồng (21 tuổi, vợ Khăm ngụ tỉnh Đồng Tháp) để tiếp tục điều tra về tôi cố ý gây thương tích. Đồng thời, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Lụa (24 tuổi, ngụ phường Núi Sam).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 2 giờ ngày 4-3, anh Vòng Và (ngụ tỉnh tỉnh Lâm Đồng) cùng người thân đến cúng Bà Chúa Xứ Núi Sam. Khi mọi người đang đi bộ lên Miếu Bà thì Hùng đến mời bà Sú Thị Anh và chị Nguyễn Thị Mỹ Hằng mua 2 bộ đồ cúng với giá 60.000đ/bộ.



Các bị can tại cơ quan công an. Ảnh: TIẾN TẦM

Tuy nhiên, sau khi cúng bà xong, chị Hằng cùng mọi người quay lại chỗ gửi xe thì Hùng cùng với Cường, Thái, Khăm đến yêu cầu chị Hằng trả thêm 600.000 đồng tiền 2 ốp nhang Hùng để trong 2 bộ đồ cúng. Chị Hằng không đồng ý và dọa báo Công an nên nhóm Hùng bỏ đi.

Lát sau, nhóm của Hùng thấy chị Hằng ngồi trên xe ô tô quay phim, sợ bị đăng lên Facebook nên một người trong nhóm chạy ra chặn đầu xe, yêu cầu chị Hằng đưa điện thoại để xóa clip. Chị Hằng không đồng ý thì Hồng, Lụa và Ngô Thị Kim Ngân (vợ Cường) dùng tay đánh nhiều cái vào mặt.

Thấy vậy anh Vòng Và, chị Vòng Phụng và Vòng Làn xuống xe can ngăn thì bị các đối tượng Thái, Quyền, Khăm, Cường và mốt số đối tượng khác trong nhóm vây đánh.

Lúc này lực lượng công an đến thì cả nhóm bỏ trốn và bị bắt giữ sau đó.

Kết quả giám định pháp y về thương tích cho thấy anh Vòng Và bị thương tích 05%, chị Phụng 05%, chị Hằng 02% và chị Làn 01%.

Hiện, Công an TP. Châu Đốc đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định.