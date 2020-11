Khởi tố người mẹ trong vụ thuê người bắt con gái

Ngày 20-11, Công an tỉnh Vĩnh Long đã có quyết định khởi tố bị can Võ Thị Kim Chi (57 tuổi, tạm trú tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu), Nguyễn Thanh Nhựt (21 tuổi, ngụ xã Long An, huyện Long Hồ, con trai Chi) cùng bốn bị can khác về tội bắt giữ người trái pháp luật.



Nhóm người được người mẹ thuê đi bắt con gái. Ảnh trích xuất từ camera của quán cà phê.

Trong đó, bị can Chi được xác định là kẻ chủ mưu, thuê người bắt cóc chính con gái ruột mình dẫn đến một vụ án mạng khác. Còn Nhựt là người chỉ đường, trực tiếp tham gia đi bắt chị gái.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do không muốn con gái chung sống với người chồng hiện tại nên Chi đã thuê người từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến Vĩnh Long bắt con gái. Vào trưa 15-11, Nhựt cùng 5 người khác đi đến quán cà phê bắt cóc chị gái là VTTH (29 tuổi).



Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: HD

Thấy có người bắt vợ, Trần Ngoại Giao (30 tuổi) ra giải cứu thì bị nhóm này xịt hơi cay. Giao dùng thanh sắt đâm khiến một người tử vong và hai người khác bị thương.

Công an tỉnh Vĩnh long cũng đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Ngoại Giao về tội giết người.