Khởi tố người chồng giải cứu vợ, đâm người tử vong

Ngày 20-11, Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can Trần Ngoại Giao (30 tuổi, ngụ xã Long An, huyện Long Hồ) vê tội giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào trừa 15-11, nhóm 6 người đi trên ô tô đến quán cà phê của vợ chồng Giao (quốc lộ 53 đoạn thuộc xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) rồi khống chế bắt chị VTH (29 tuổi)-vợ Giao. Giao xông ra giải cứu vợ thì bị nhóm người này dùng bình xịt hơi cay tấn công. Chống trả, Giao cầm thanh sắt đâm khiến 1 người chết, 2 người bị thương.



Bị can Trần Ngoại Giao. Ảnh: HD

Sau khi gây án, Giao đầu thú tại Công an xã Long An. Còn 2 người nhóm đi ô tô cũng bị bắt giữ.

Tại cơ quan, bước đầu nhóm người khai được bà Võ Thị Kim Chi (53 tuổi, mẹ vợ Giao) thuê từ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về Vĩnh Long bắt con gái đưa đi với số tiền tạm ứng 10 triệu đồng. Đặc biết tham gia nhóm bắt cóc còn có em vợ Giao.

Qua điều tra, vận động bà Chi và con trai đã ra công an đầu thú.

Công an tỉnh Vĩnh Long cũng đã khởi tố vụ án hình sự bắt giữ người trái phép luật để điều tra làm rõ hành vi nhóm người trên.