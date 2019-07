Khởi tố người phụ nữ đốt cỏ gây cháy rừng ở Hà Tĩnh

Trước đó, ngày 1-7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) khởi tố, bắt tạm giam bị can Phan Đình Thành (46 tuổi, trú thôn 7, xã Xuân Hồng) về tội vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy. Sáng 28-6, Thành đi mua đồ ăn sáng và một chiếc bật lửa ga để hút thuốc lá. Sau khi về nhà, gần trưa cùng ngày, Thành ra vườn, gom rác trong vườn lại khu vực cuối vườn rồi dùng bật lửa để đốt khiến lửa cháy lan lên cháy khoảng 50 ha rừng núi Hồng Lĩnh. Cơ quan chức năng huyện Nam Đàn (Nghệ An) cũng phát hiện Nguyễn Đình Trường (ở xóm 7, xã Nam Tân, huyện Nam Đàn, Nghệ An) hút thuốc lá gây cháy hơn 1ha rừng. Tuy nhiên, khó xử lý Trường bởi người này bị nhiễm chất độc hóa học, bị thiểu năng trí tuệ.