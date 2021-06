Ngày 24-6, Công an TP Hải Phòng cho biết Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Ánh Dương (SN 1988, nguyên thượng úy Công an phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng) về tội cướp tài sản.

Phan Ánh Dương bị khởi tố do đã cùng ba người khác là Trần Ngọc Hùng (SN 1982), Nguyễn Văn Vinh (SN 1983, cùng trú quận Lê Chân) và Trương Trọng Linh (SN 1988, trú quận Kiến An) đã có hành vi đánh đập, ép con nợ trả tiền.

Cụ thể, ngày 17-7-2020, Phan Ánh Dương cùng nhóm Hùng, Vinh, Linh đã tới quán cà phê The Coffee House 1102 (số 1+3 Hai Bà Trưng, quận Lê Chân) tìm con nợ vay tiền không trả. Cả nhóm đã ra tay tấn công con nợ, ép người này phải trả tiền cho nhóm Hùng. Sau đó, con nợ sợ hãi đã phải trả tiền cho nhóm Hùng.

Ngày 20-11-2020, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đã ra quyết định khởi tố vụ án cướp tài sản để điều tra làm rõ.

Căn cứ vào kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân khởi tố bị can, bắt giam Trần Ngọc Hùng, Nguyễn Văn Vinh và Trương Trọng Linh về tội cướp tài sản.

Điều tra mở rộng, ngày 23-6, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân tiếp tục khởi tố nguyên thượng úy Phan Ánh Dương, cán bộ cảnh sát khu vực Công an phường Trại Chuối về tội cướp tài sản.

Trước đó, ngày 18-6, Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã quyết định tước danh hiệu công an nhân dân đối với thượng úy Phan Ánh Dương.