Khởi tố vụ 200 giang hồ hỗn chiến ở Bình Tân

Liên quan đến vụ nhóm 200 giang hồ tham gia đập phá quán nhậu, vác theo hung khí dạo phố, ngày 7-6, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án hình sự về các tội gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản để diều tra.

Bước đầu, công an đã tạm giữ hình sự 15 người liên quan và tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt những người còn lại để làm rõ về các hành vi cụ thể.

Hình ảnh nhóm giang hồ manh động bị camera an ninh ghi lại. Ảnh cắt từ clip

Theo công an TP.HCM, vụ việc xảy ra vào khoảng 20 giờ 30 ngày 5-6, tại quán nhậu Ốc Hương (86-88 đường số 6, khu phố 8, phường An Lạc, quận Bình Tân) do anh Nguyễn Văn Q. (SN 1993, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) làm chủ.

Lúc này, có khoảng 200 thanh niên đi trên xe máy (phần đông khoác áo bíp màu xanh, trên tay cầm dao tự chế, cha ba ngạnh) đến đậu trước quán và chửi vọng vào trong quán.

Một số người xông vào trong quán đập phá bàn ghế, tủ kính và dùng vỏ chai bia đập vào đầu anh Lâm Thành Long (SN 1990, phường 14, quận 6, là khách ngồi nhậu với bạn).



Quán ốc nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: HT

Sau khi đánh gây thương tích cho anh Long và đập phá ở quán, nhóm người này đã lên xe và cùng nhau bỏ đi theo hướng phường Bình Trị Đông B tẩu thoát.



Từ thời điểm tụ tập trước quán đến khi nhóm này bỏ đi diễn ra nhanh chóng. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Công an TP xác minh làm rõ, truy bắt, xử lý.

Ông Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra triệu tập các đơn vị có liên quan tập trung điều tra, truy xét.

Theo xác định ban đầu của công an, nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn của một số cá nhân nên những người này đã rủ rê, kết nhóm đánh nhau.

Công an phát đi thông báo kêu gọi người thân, gia đình vận động những người có liên quan hoặc biết vụ việc ra trình báo để được hưởng lượng khoan hồng.