Ngày 26-8, Công an quận Lê Chân cho biết Cơ quan CSĐT Công an quận này đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người để điều tra đối với những người đã tổ chức đưa cháu NĐM (SN 2013) có kết quả xét nghiệm dượng tính COVID-19 từ TP HCM về Hải Phòng.

Theo đó, đầu tháng 5-2021, cháu NĐM (trú ngõ 588 Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân) cùng bà nội vào nhà bác ở phường 2 (quận Tân Bình, TP HCM) chơi. Do dịch bệnh tại TP HCM diễn biến phức tạp nên cháu NĐM bị kẹt không kịp về Hải Phòng.

Đến giữa tháng 8-2021, mẹ cháu M là chị NTTH (SN 1988) đã lên mạng xã hội tìm người đưa cháu M về Hải Phòng. Chị H liên hệ được với 1 người đàn ông tên T (chưa rõ lai lịch), người này đồng ý đưa cháu M về tới Nghệ An với chi phí 5 triệu đồng nếu cháu M có kết quả xét nghiệm âm tính COVID-19.



Lực lượng chức năng tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tại khu dân cư nhà cháu bé dương tính COVID-19 được đón từ TP HCM về

Theo thỏa thuận T sẽ đưa cháu M về đến Nghệ An vào ngày 21-8, chị H sẽ vào Nghệ An đón con về Hải Phòng. Ngày 20-8, chị H nhờ ông MXS (SN 1973, trú quận Lê Chân) chở đi Hà Tĩnh, cả 2 đã đi làm xét nghiệm COVID-19 để đi đường.

Sáng 21-8, ông S thuê xe ô tô tự lái đón chị H đi Diễn Châu (Nghệ An) đón cháu M rồi cả 3 lên xe về Hải Phòng.

Đến 2 giờ 20 phút sáng 22-8, cả 3 về tới Hải Phòng, thuê phòng tại khách sạn trên đường Trần Nguyên Hãn cho cháu M ở. Gần trưa 22-8, chị H trả phòng gọi taxi chở 2 mẹ con về thuê phòng tại nhà nghỉ ở đường Đồng Thiện (phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân) gọi chồng đến đón.

Chiều cùng ngày, chồng chị H đến đón chị này về nhà. Sau đó, chị H lấy xe máy quay lại nhà nghỉ đón cháu M rồi hẹn ông S đến bệnh viện làm xét nghiệm COVID-19. Sau khi làm xét nghiệm, chị H chở con về nhà tại đường Thiên Lôi.

Ngày 23-8, cháu M có kết quả xét nghiệm dương tính Sars-CoV-2. Trung tâm Y tế quận Lê Chân phối hợp CDC Hải Phòng tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm, kết quả khẳng định cháu M dương tính Sars-CoV-2. Cơ quan chức năng quận Lê Chân đã thực hiện các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch bệnh. Cùng ngày, UBND TP có văn bản chỉ đạo công an tiến hành điều tra, xử lý theo quy định.

Công an xác định chị H biết rõ cháu M đang ở vùng dịch TP.HCM phải thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 nhưng vẫn tìm cách để đưa cháu M về Hải Phòng không tuân thủ quy định cách ly, không khai báo y tế tại chốt kiểm soát Cầu Nghìn cũng như Trạm Y tế phường Vĩnh Niệm để cách ly theo quy định. Khi đưa cháu M đi xét nghiệm Sars-CoV-2 tại bệnh viện, chị H đã khai báo gian dối 14 ngày trước đó không đi ra ngoại tỉnh.

Hành vi không tuân thủ các quy định phòng chống dịch đã gây hậu quả cơ quan chức năng phải tổ chức các biện pháp phòng chống dịch khẩn cấp, với chi phí phát sinh tạm tính hơn 391 triệu đồng. Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đã khởi tố vụ án để điều tra.