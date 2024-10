Công an Long An cùng dân dọn đất, đá rơi trên quốc lộ 62 05/10/2024 14:48

(PLO)- Công An Long An đã cùng người dân dọn đất, đá bị rơi vãi trên quốc lộ 62 do một xe ben làm rơi đỗ, khiến việc đi lại gặp khó khăn.