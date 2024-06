Công an cùng người dân hì hục dọn vệt dầu loang trên QL1A lúc nửa đêm 05/06/2024 11:15

(PLO)- Sau vụ tai nạn giao thông, hai công an xã cùng người dân đã dùng cát để lấp và thu dọn vệt dầu loang trên mặt đường QL1A để các phương tiện qua lại không bị trượt ngã.

Ngày 5-6, Trung tá Lê Trung Dũng, Trưởng Công an xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) xác nhận hình ảnh hai công an cùng người dân thu dọn vệt dầu loang trên QL1A vào lúc nửa đêm đang được người dân chia sẻ trên mạng xã hội là cán bộ công an xã này.

Cụ thể, vào khoảng 21 giờ 30 phút, ngày 4-6, tại đường QL1A (đoạn qua xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch) đã xảy ra vụ va chạm giao thông giữa hai xe đầu kéo di chuyển theo hướng Nam-Bắc.

Vụ tai nạn làm một lượng dầu máy chảy loang ra mặt đường khiến một phương tiện đi qua bị trượt ngã. Ảnh: CTV

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng khiến xe đầu kéo mang BKS 50H-060.41 kéo theo Rơ mooc 51R-262.97 hư hỏng nặng phần đầu.

Tai nạn làm một lượng dầu máy chảy loang ra mặt đường khiến một phương tiện đi qua bị trượt ngã vì vệt dầu.

Nhận được tin báo, Công an xã Quảng Xuân đã cử hai chiến sĩ công an xã là đại úy Võ Thanh Phương và trung úy Ngô Viết Đức đến bảo vệ hiện trường, chờ lực lượng chức năng đến xử lý vụ tai nạn.

Công an xã Quảng Xuân cùng người dân thu dọn vệt dầu loang trên QL1A lúc nửa đêm. Ảnh: CTV

Khi đến hiện trường, hai cán bộ công an xã Quảng Xuân đã cùng với một số người dân đi xin cát gần đó và dùng xẻng, chổi để xử lý số dầu tràn ra mặt đường nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông trong đêm.

Sau gần hai giờ đồng hồ dùng cát lấp vệt dầu loang và chở đến bãi đổ thải, mặt đường QL1A đã được thu dọn sạch sẽ.

Hình ảnh, clip về việc làm này của hai công an xã cùng người dân được lan truyền trên mạng xã hội đã nhận được nhiều lời khen ngợi.