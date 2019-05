Khởi tố vụ án nam thanh niên dùng dao đâm nhiều học sinh

Chiều tối nay (4-5), trao đổi với PLO, Trung tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó Phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam 4 tháng đối với Đỗ Mãnh Chiểu Minh (SN 1994, ngụ ở thôn Cốc Mốc, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh) về tội giết người.

Các quyết định trên và lệnh tạm giam đã được cơ quan cùng cấp VKSD tỉnh Thanh Hóa phê duyệt.

Trước đó, kết quả điều tra ban đầu của công an cho hay, khoảng 9 giờ sáng ngày 3-5, Minh đi xe máy vào Trường Tiểu học Đồng Lương, để xe ở khu vực gửi xe của nhà trường rồi đi bộ lên tầng 2, vào thẳng lớp 5A và bất ngờ rút dao tấn công Lê Hữu Phước (SN 2008), học sinh lớp 5A và đâm bị thương cô giáo chủ nhiệm Trần Thị Thanh.

Sau đó Minh đi xuống sân trường, tấn công 4 học sinh tiểu học khác đang chơi ở đây. Sau khi gây án, Minh đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Các học sinh bị thương và cô giáo chủ nhiệm được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, em Lê Hữu Phước đã tử vong.



Đối tượng Minh bị bắt giữ và hung khí gây án.

Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo Công an các huyện Lang Chánh, Ngọc Lặc, Bá Thước và lực lượng Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ trên tuyến khẩn trương truy bắt.

Khoảng 10 giờ cùng ngày, công an đã bắt giữ được Minh khi kẻ này đang lẩn trốn tại thôn Tân Tiến, xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh, cách hiện trường vụ án khoảng 3km, thu giữ tang vật là con dao nhọn nghi can dùng gây án. Qua kiểm tra nhanh, đối tượng Đỗ Mãnh Chiểu Minh có kết quả âm tính với ma túy.

Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.