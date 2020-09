Kiểm tra dấu hiệu vi phạm 8 lãnh đạo của 1 xã vì nạn phá rừng

Tám lãnh đạo, cán bộ xã Phú Mỡ bị kiểm tra gồm: - Ông So Bếp, huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Bí thư chi bộ Quân sự thuộc Đảng bộ xã. - Ông La Đình Thơ, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã. - Ông La O Hóa, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã. - Ông La Lan Bình, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã. - Ông La Lan Hoàn, ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Bí thư chi bộ, Trưởng Công an xã. - Ông La Lan Huy, đảng ủy viên, Phó chủ tịch UBND xã. - Ông So Minh Thỏ, đảng ủy viên, Bí thư xã đoàn. - Ông La Lan Mạch, đảng ủy viên, cán bộ tổ chức - kiểm tra, tuyên giáo - dân vận xã.