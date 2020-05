Kiểm tra hành chính 'Tịnh thất Bồng Lai'

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An cũng không công nhận và có thông báo khẳng định những người đang sinh sống, sinh hoạt tại nơi tự xưng là “Tịnh thất Bồng Lai” không phải là Tu sĩ phật giáo. Do đó, Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Long An không quản lý.