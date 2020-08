Mâu thuẫn tình ái, người phụ nữ mua xăng đốt công ty ở quận 12

Ngày 31-8, Công an quận 12 (TP.HCM) lấy lời khai, lập hồ sơ với bà Võ Thị Mộng (quê Cà Mau) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.



Bà được xác định là đã tưới xăng, phóng hỏa gây ra vụ cháy công ty hôm 16-8 vừa qua.

Theo điều tra, rạng sáng hôm xảy ra vụ việc, Công an quận 12 nhận được tin báo xảy ra vụ cháy tại Công ty TNHH Mỏ Cày Đỏ (địa chỉ số 312/40 đường Lê Thị Riêng, Phường Thới An, Quận 12) do ông N.M.T là người đại diện theo pháp luật.

Cảnh sát PCCC quận 12 điều động phương tiện, lực lượng đến khống chế dập tắt đám cháy. Thống kê ban đầu, hỏa hoạn gây thiệt hại khoảng năm tỉ đồng; may mắn không có ai thương vong.

Khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh, Công an quận 12 xác định đây là vụ hủy hoại tài sản nên tập trung truy xét.

Qua giám định hình ảnh từ các camera an ninh, công an xác định vào trước thời điểm phát cháy, có một người phụ nữ điều khiển xe mô tô đến trước cửa chính của công ty này và leo qua cổng vào bên trong.

Khoảng 30 phút sau, người này đi ra và 15 phút tiếp theo thì quay lại bằng xe máy, chở theo can nhựa.

Người này đi xe máy vào bên trong công ty. Đến rạng sáng thì hỏa hoạn bùng lên. Lúc này người phụ nữ cũng rú ga tháo chạy khỏi khu vực.

Bà Mộng nhanh chóng bị xác định là nghi phạm chính. Tại cơ quan công an, người phụ nữ 36 tuổi khai rằng thời gian khoảng sáu năm về trước, lúc còn ở Hàn Quốc có quan hệ tình cảm với ông NTD. Sau đó về Việt Nam thì sống chung với nhau như vợ chồng ở quận 12.

Mới đây, cả hai nảy sinh mâu thuẫn, ghen tuông. Biết ông D. có em ruột đứng tên đại diện pháp luật công ty TNHH Mỏ Cày Đỏ, bà nung nấu ý định đốt công ty cho hả giận.

Ngoài ra, qua kiểm tra, xác minh được biết bà Mộng cũng là người đang bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM truy nã về tội buôn lậu vào ngày 11-3-2019.