Công an huyện Châu Thành (Đồng Tháp) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Lạt (39 tuổi, ngụ huyện Châu Thành) về hành vi giết người.

Thông tin ban đầu, vào tối 24-1, Lạt cùng bạn thân là PTĐ (39 tuổi, ngụ cùng địa phương) tổ chức nhậu. Trong lúc nhậu cả hai xảy ra mâu thuẫn, Lạt sau đó dùng hung khí đâm bạn thân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Lạt rời khỏi hiện trường. Chỉ 5 giờ sau đó, Lạt đã nhanh chóng bị công an bắt giữ tại nhà riêng ở ấp An Thái, xã An Khánh, huyện Châu Thành.

Chủ tịch UBND huyện Châu Thành đã khen thưởng nóng cho tập thể Công an huyện Châu Thành và tập thể Công an xã An Phú Thuận có thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.