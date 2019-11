Đâm chết bạn vì hùn tiền nhậu không đều

Ngày 25-11, Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam Lê Thanh Ngân (20 tuổi, ngụ huyện Tri Tôn, An Giang) về tội giết người.



Bị can Lê Thanh Ngân.

Theo công an, ngày 5-11, Ngân cùng Đặng Văn Thông (22 tuổi) và nhóm bạn nhậu tại quán ở xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn. Đến lúc tính tiền thì Ngân và Thông xảy ra mâu thuẫn vì Thông cho rằng Ngân hùn tiền ít. Sự việc được can ngăn và cả nhóm về nhà Ngân nhậu tiếp.

Đến khoảng 23 giờ 30 đêm, Ngân, Thông lại cãi vã nhau chuyện hùn tiền trả tiền nhậu trước đó. Trong lúc xô xát, Ngân dùng dao đâm Thông bốn nhát dẫn đến tử vong. Sau đó Ngân đến công an đầu thú.